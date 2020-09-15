〈貴金屬盤後〉美元走疲 公債殖利率下滑 黃金正形成看漲格局

週一 (14 日) 交易，黃金期貨價格創下本月迄今最大單日漲幅，係因美元疲弱以及公債殖利率低，使貴金屬交易維持在市場專家認為形成看漲格局的範圍內。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，儘管股市上漲，表明華爾街風險胃口正在改善，雖然通常這樣會削弱避險需求，但黃金仍可能準備向上突破。

「重要的是，近期金價的橫盤走勢和震盪走勢在日線圖上已經形成了看漲的盤繞走勢，表示市場正為即將到來的更大的價格波動而蓄積能量 (或許就是本週)，且有可能是支撐價格上漲的走勢。」Wyckoff 說。

對 COVID-19 疫苗的寄望為股市帶來了一些樂觀情緒，這是金價看跌因素，但美國 11 月總統大選預計將伴隨著震盪，此點則提振了黃金買氣。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 15.80 美元或近 0.8%，收每盎司 1963.70 美元，上週上漲 0.7%。

根據 FactSet，此為交易最活躍的契約本月迄今最大單日漲幅和上漲金額。

12 月白銀期貨價格上漲 50 美分或近 1.9%，收每盎司 27.355 美元，上週上漲 0.5%。

貴金屬今日上漲的背景也包括美元走疲和公債殖利率下降。週一 ICE 美元指數下降 0.3%、10 年期公債殖利率跌破 0.70%。

公債殖利率低，會增加同為避險工具但不孳息的黃金對投資人的吸引力，而美元走疲則會支撐美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 週一表示，雖然黃金長期看漲的情況沒有改變，但仍有可能出現修正走勢。

「美元暫時的撤退，以及黃金暫時鬆一口氣的走勢，這些可能都不會持續下去，因為這兩種若近期內出現修正走勢都很合理。」

展望未來，投資者將關注 Fed 週三結束為期 2 日的政策會議後做出的政策更新報告。專家指稱，進一步跡象顯示 Fed 將延長更低利率的時間，更加支撐黃金和白銀的看漲觀點。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「Fed 幾乎肯定會在週三維持其鴿派立場，毫無疑問，週四日本央行和英國央行也會這麼做。有鑑於，新冠病毒仍繼續流行，且目前尚無合格疫苗問世，這些央行可能會向市場示意，他們準備好在必要時提供更多刺激措施。」

「這對黃金投資者來說，無疑是悅耳旋律，因為貴金屬不孳息，倘若升息的預期下降，貴金屬的吸引力往往會提升。隨著貨幣持續貶值，黃金和白銀仍是繁榮發展的完美環境。」

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