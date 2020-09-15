盤前財經大事搶先讀2020年09月15日

今日操盤前瞻

法說會：統一超、新紡、無敵

除權息：雲品、宜特

果迷哭哭！郭明錤：週三蘋果秋季發表會沒 iPhone12

郭明錤週一 (14 日) 發布報告，蘋果 16 日清晨舉行的秋季發布會將推出 Apple Watch 及 iPad 新品為主，不會有 iPhone 12 系列。閱讀全文...

〈輝達買安謀〉黃仁勳：兩家仍可獨立運作 輝達不會進軍手機市場

NVIDIA 昨 (14) 日舉辦線上電話會議，針對市場提問 Arm 遭收購後，Arm 的中立性恐將消失，NVIDIA 執行長黃仁勳回應，未來兩家仍是各自獨立運營公司，Arm 也將維持現今商業模式 (business model)，並保持對客戶的第三方中立性，也強調輝達不會進軍手機市場。閱讀全文...

〈晶技法說〉登全球頻率元件廠第三名寶座 今年強化 5G、網通與車用

市調統計顯示，2019 年全球主要頻率元件供應商包括日商精工愛普生、NDK、京瓷的營收都呈現衰退，其中京瓷年營收衰退逾 10% 最劇烈，日商大舉關閉海外廠、縮減產能，也使晶技 (3042-TW) 營收逆勢成長，登上全球第三。閱讀全文...

中石化投入 13.8 億元向展頌買廠 強化產品下游佈局

中石化 (1314-TW) 昨 (14) 日宣布，為強化主力產品 CPL 下游應用，進行策略性整合佈局，董事會通過擬以 3 億元，參與展頌現增案，以不超過 13.8 億元，取得其斗六聚合廠土地、廠房與設備資產。閱讀全文...

銀行高階主管指數下滑 經理人看淡未來三個月市場

金融研訓院昨 (14) 日公布 8 月銀行高階主管指數 (BEI) 綜合指數分數 51，較前月減少 3.41%，其中市場與經營面兩大子項分別為 54.2、50.3，儘管仍在 50 榮枯線之上，但卻雙雙較前月下滑，顯示市場對未來看法轉趨保守。閱讀全文...



