〈台股盤中〉電金權值多空拉鋸 半導體雙雄力挺翻紅站回12800點

蘋果新品發表會前夕，台股表現觀望，今 (15) 日開低走高，在台積電、聯發科等電子權值力撐下，早盤翻紅，不過金融族群普遍弱勢，壓抑大盤漲勢，早盤暫在 12800 點之上展開狹幅震盪，今日估量 1900 億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王台積電、大立光早盤微幅上漲，鴻海則在平盤之下震盪；其餘電子指標，聯發科、台達電早盤小漲，為今日盤勢提供支撐力道。

市場看好聯電可望受惠中芯禁令，迎來轉單效益，早盤大漲逾 7%；ABF 載板三雄續強，南電、景碩雙雙大漲逾 7%，欣興也有約 4% 的漲幅，PCB 類股華通、健鼎也紛紛走揚。

傳產族群方面，以紡織廠福懋、窗簾大廠億豐、輪胎大廠正新、貨櫃海運指標長榮表現較為亮眼；金融股今日普遍表現低迷，成為今日壓抑盤勢上攻的主因，生技族群的生華科、環瑞醫、

值得注意的是，在盤勢震盪下，資金再度往銅板股匯集，千興、宏洲、大東、聯德、誠創、正峰新、東訊、倫飛、富裔、及成等股價低於票面價的個股，今日強攻漲停。

法人分析，台股連三日量縮，顯現市場追價意願趨於保守，今日量能也未明顯放大，加上指數逐漸靠近上檔壓力區，後續慎防再度回檔修正。