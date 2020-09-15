境外資金匯回專法第二年首月87億元申請匯回 累計金額破2千億元

境外資金匯回專法邁入第二年，根據財政部公布最新統計，第二年首月僅 5 件循專法管道申請匯回，申請金額 87 億元，累計專法上路迄今實際匯回金額已突破 2040 億元。

根據財政部統計，截至 9 月 15 日止共 1027 件申請匯回 1027 件、申請匯回金額 2253 億元，其中獲核准實際匯回共 842 件、匯回金額 2040 億元，進一步觀察第二年首月匯回狀況，僅 5 件申請匯回，金額 87 億元，比起前月趕搭首年末班車資金大舉匯回，第二年資金匯回狀況明顯降溫。

進一步觀察個人與營利事業匯回狀況，目前個人獲核准匯回件數共 568 件、實際匯回金額 748 億元，營利事業獲獲核准匯回 274 件、實際匯回金額 1292 億元。

財政部官員坦言，首年申請匯回可享有 8% 優惠稅率，進行實質投資稅率可減半至 4%，因此許多企業、個人為搶搭首年稅率末班車，使得前幾個月接連出現申請爆量，申請匯回金額規模也突破 2000 億元。

官員指出，第二年申請匯回優惠稅率雖提高至 10%、實際投資稅率可再減半至 5%，但比起一般稅制管道匯回稅率 20%，專法的稅率優惠仍相對具吸引力，在疫情、美中貿易戰等諸多變數影響下，台商布局規畫也將有所調整，接下來將進一步觀察資金匯回情況。