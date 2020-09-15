〈夏普108周年〉戴正吳：筆電需求強勁 Dynabook明年申請IPO

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普今年邁入 108 周年，會長戴正吳今 (15) 日表示，今年筆電市場需求強勁，旗下筆電品牌 Dynabook 在夏普入主後兩個月就開始獲利，若營運維持穩健，明年不排除就會在日本申請首次公開發行 (IPO)。

戴正吳表示，在遠端工作、遠距教學需求帶動下，今年筆電需求強勁，若以供應鏈缺料問題來看，缺料緩解時間接近年底，因此市場說訂單能見度看到明年是事實。

夏普兩年前接手東芝 (TOSHIBA) 個人電腦業務，戴正吳指出，當初跨入個人電腦市場有三個原因，首先是夏普本身缺乏 IT、ICT(資通訊) 方面布局，當初就希望把鴻海集團資源導入，其次，夏普轉型目標是朝向解決方案廠商邁進。

戴正吳表示，鴻海創辦人郭台銘曾提出的八頻一網一雲，夏普就僅缺個人電腦，接手東芝個人電腦業務目的也是要補足這個產品，觀察今年個人電腦市場逆勢崛起、手機市場下滑，因此整體需求不變的情況下，若夏普全方位布局，就可立於不敗之地。

夏普當年入主東芝個人電腦業務就設下三年賺錢、上市目標，以此推算，明年旗下筆電品牌 Dynabook 就將申請 IPO。