央行擋不住 台幣強升逾1角收29.38元 創近2年半新高

在資金行情簇擁下，新台幣兌美元匯率在昨 (14) 日衝破 29.5 元楊金龍防線後，今 (15) 日一度升破 29.2 元關卡，央行終場仍擋不住蜂擁的美元賣壓，放手讓台幣勁揚 1.06 角，收在 29.38 元，創近 2 年半來的新高，台北外匯市場也爆出 13.55 億美元的巨量。

台灣持續上演股匯齊揚的戲碼，台股睽違 3 周以來首度站上 12800 點關卡，外資已連續 4 個交易日買超台股，新台幣早盤一度衝上 29.199 元，大幅升值 2.87 角，終場以 29.38 元作收，升值 1.06 角，成交金額 13.55 億美元。

值得注意的是，央行以往都是在尾盤調節，今天盤中時卻不斷進場試圖讓台幣降溫，但美元賣壓太重，最後仍敵不過外資的匯入潮，放手讓台幣「破關」。

法人分析，在台商資金持續回流與國際熱錢湧入的雙重效應下，台幣不排除續向前高 29.035 元價位挑戰，並且將持續朝 29 元整數關卡靠攏，央行理監事會議周四登場，將如何解讀後續的雙率政策，引發市場關注。

美國聯準會釋出「平均通膨目標」新政策，使得美元走勢偏弱，人民幣今天早盤一口氣貫破 6.8、6.79 兩道關卡，最高來到 1 美元兌 6.7837 人民幣，韓元、泰銖、歐元、英鎊也同步走升。