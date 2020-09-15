〈金管會開鍘新壽〉重罰新壽2760萬元 董座吳東進遭停職2年9個月

新光金 (2888-TW) 子公司新光人壽因投資業務等 5 大缺失違反保險法，遭金管會重罰 2760 萬元，新壽董事長吳東進祭出停職處分至任期屆滿，另外，投資長袁宏隆副總與投資長職務也遭解除，且不得擔任與投資相關職務。

金管會今 (5) 日一口氣對全球、台壽與新壽開罰，其中又以新壽遭罰 2760 萬元、董事長吳東進遭停職最受矚目，金管會強調，吳東進遭停職期間公司不得支付吳東進報酬與福利。

保險局局長施瓊華表示，金管會金檢時發現新壽在資產配置、清償能力、風險控管與投資決策等都有嚴重缺失，其中新壽所設立的「資負會」可主導股票投資配置，但「資負會」不僅未經董事會核定，且成員半數都由董事長指定，與下層組織「投審會」需經董事會核定，資負會受董事會約束力明顯有別。

施瓊華指出，新壽的資負會是公司投資最高決單位，但卻沒有任何會議、委員發言任何記錄，該組織不僅長期破壞公司內控，更嚴重影響公司清償能力評估。

根據金管會金檢結果發現，資負會對於今年策略性資產配置結果檢測結果，其資本適足率小於董事會核定的風險胃納 RBC 250% 機率高達 83.3%，但卻沒有相關討論，導致新壽今年 1 月第一周連續 2 日大幅增持海外股票，持股水位高達 966.6 億元，忽略對於投資風險控管。

施瓊華指出，風險控管部門曾在今年 3 月資負會議上，對於風險值比率超過警示並提出相關建議，但資負會仍照案通過，忽視風控部門示警，顯示資負會決議已經凌駕董事會決策，嚴重違反公司治理。