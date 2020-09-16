〈台股盤中〉台積電點火、傳金追價無力 萬三前多頭觀望

台股今 (16) 日由電子權值股台積電、聯發科領軍點火，早盤開高大漲逾百點，帶領指數攻上 13000 點關卡，但先前獲資金追捧的航運、塑化與太陽能面臨漲多拉回壓力，指數短暫攻上「萬三」後拉回整理，預估成交量上看 2500 億元。

在熱錢湧入挹注下，持續助長新台幣升勢，新台幣早盤強彈 1.8 角，新台幣兌美元升破 29.2 元關卡，在資金行情拉抬下早盤出現股匯齊揚，但觀察資金動向似有棄守傳產，回頭改抱電子族群。

美股科技股回神反彈，資金今天也改抱電子棄守傳產族群，蘋果新款 iPad Air 最新 A14 仿生晶片採用台積電 5 奈米製程，激勵台積電 ADR 大漲，台股跟著沾光，台積電盤中大漲逾 3%，股價一度衝上 462 元波段新高；聯發科盤中也有 2.2% 漲幅，拉抬股價盤中攻上 625 元。

航運類股則相對疲弱，指標個股長榮盤中大跌近 6%，陽明也有 2% 以上跌幅，其他包括台驊投控、長榮航、正德也受資金排擠效應拖累，股價同步翻黑。

面板雙虎友達、群創同樣是資金排擠效應受災戶，股價盤中同步下挫，其中友達盤中重挫近 2.5%，群創則在平盤下整理。

金融族群中，新光人壽遭金管會重罰 2760 萬元，拖累母公司金控股價翻黑，盤中下跌 2%，股價持續票面價徘徊，其他包括日盛金、國票金、華南金也是賣盤主要調節標的，股價表現相對疲軟。

法人表示，台股今天在台積電點火下，激勵指數大漲逾百點，指數一度攻上 13000 點，但資金似乎集中火力聚焦台積電、聯發科等大型權值股，先前漲多的中小型股、傳產、金融略顯無力，盤中須留意調節賣壓出籠，勿貿然搶短。