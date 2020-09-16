桓鼎完成收購甲級營造廠聯鋌營造 將挹注今、明年營收

桓鼎 - KY(5543-TW) 跨入在台營建業務，以 3 億元收購高雄甲級營造廠聯鋌營造公司 100% 股權，桓鼎–KY 主管指出，聯鋌營造主要以承攬公共程及工業廠房營建案爲主，手中承攬工程案超過 10 億元 ，將在下半起依工程進度由桓鼎 -KY 認列營收及獲利。

桓鼎–KY 主管指出，讓桓鼎將朝多元化經營模式進行發展，以 3 億元資金收購高雄甲級營造廠聯鋌營造公司 100% 股權案爲方向之一，同時，除持續爭取國內案件工程，桓鼎也著手展開深耕台灣，創造更大綜效。

聯鋌營造爲台灣申級營造廠，主要以承攬公共程及工業廠房營建案爲主，過去曾承攬住宅建案，目前聯鋌營造接案金額己超過 10 億元，主要將在今年下半年以及明年依工程進度入帳。

桓鼎 - KY 第三季受惠市場需求旺季推升，7 月稅後純益 603 萬元，年增 2.48 倍，每股純益 0.17 元，8 月合併營收為 1 億元，較去年同期的 8011 萬元成長 24.8%。

桓鼎 - KY 表示，已擺脫上半年受到疫情的低檔影響，7 月營收站穩億元高檔水準，主要係受惠於寧波新世界大樓、恒大地產大樓及緬甸 Mottama 企業大樓 – M Tower 等大型金屬建材訂單出貨貢獻，推升金屬天花板、金屬隔間牆體銷售表現暢旺

同時，隨著集團擴大東南亞及台灣等市場布局效益逐步顯現，桓鼎 - KY 在金屬建材業務接單能力的提升，有望挹注旗下上海松江廠與江蘇鎮江廠等生產基地產能稼動率保持良好水準，創造集團更為有利的營運表現。