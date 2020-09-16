〈蘋果新品發表〉新平板通吃高階、入門兩市場 譜瑞Q4營收有撐

蘋果 (AAPL-US) 新品發表會推出兩款新平板，一舉吃高階、入門市場，譜瑞 (4966-TW) 為蘋果平板 eDP T-CON 的主要供應商，下半年營運可望續強，法人估，譜瑞第三季營收將創高，第四季季減僅個位數、淡季不淡。

蘋果本次推出兩款新平板，包括第四代 iPad Air 以及第八代 iPad，其中，iPad Air 因首次搭載 5 奈米晶片，效能較上代進一步提升，可望吸引商務人士購買，且因新款 iPad 價格平易近人，在遠距商機爆發下，可望獲教育市場青睞。

集邦就看好，今年蘋果平板全球出貨量將達 0.45 億台，年增 8%，優於全球年增幅 4%，市占率將達 34%，帶動供應鏈出貨動能延續至年底。

譜瑞 - KY 產品主要為 eDP T-CON，為蘋果筆電、平板的主力供應商，近年也積極發展高速傳輸介面 IC，更併購睿思科技，切入蘋果筆電、平板的 USB 控制晶片，預計在客戶新品帶動下，譜瑞預估，第三季營收將達 1.35-1.49 億美元，季增 11-22%，續創新高，且出貨動能可延續至年底。

由於市場看好蘋果今年平板銷量，譜瑞 - KY 今日開高走高，午盤前就攻上漲停板，大漲 110 元，站回所有均線上，為千金族群中表現最強勢。