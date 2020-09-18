〈貴金屬盤後〉未見Fed新政策 獲利了結湧現 黃金轉跌1%以上

週四 (17 日) 交易，黃金期貨價格收低 1%，係因大宗商品投資者對 Fed 聲明做出反應。

週三黃金收盤後， Fed 宣布計畫維持貼近 0 的利率直到 2023 年底，雖然長期來看，此點可證明對黃金有利，但一些專家表示，投資者可能正在出售黃金，因為 Fed 沒有推出新政策措施以更明顯的表現出鴿派立場，抵消了投資者短期內持有黃金的熱情。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 寫道，「黃金本來因 Fed 會議聲明而上漲，但顯然因為沒看到行動，那些上漲的部位很快就退潮。Fed 的聲明可能有滿足最起碼的的預期，但結果市場出現的只有健康的獲利了結。」

Fed 週三示意，計畫維持關鍵的美國短期利率貼近 0，至少到 2023 年底前不變，以協助經濟自新冠疫情中復甦回來。這是首次 Fed 發布對 2023 年的預期，同時也顯示利率至少到 2024 之前都會保持在接近 0 的水準。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 20.60 美元或近 1.1%，收每盎司 1949.90 美元。

週三在 Fed 宣布決議後，黃金價格在電子盤交易上漲，之後轉跌。黃金週三收高 0.2% 至 9 月 1 日以來最高價位。

即便如此，「由於黃金未能再次突破 2000 美元，近期內可能看起來有點黯淡，最小阻力路徑可能會更低。」Erlam 說。

12 月白銀期貨價格下跌 38 美分或近 1.4%，收每盎司 27.10 美元。

對於長期投資者而言，許多專家仍對黃金價值保持樂觀。

Kitco 的分析師 Jim Wyckoff 週四研究報告寫道，「儘管貿易商 / 投資者風險偏好下降，且全球股市走弱，避險黃金和白銀價格週四仍遭遇拋售壓力。儘管這種似乎相互衝突矛盾的劇本，在過去幾月內似乎常常上演，令貴金屬市場多頭倍感困惑。」

「儘管如此，這樣的局面還是誘使金屬多頭逢低買進，以維持黃金和白銀整體上漲趨勢活躍。」

在 Fed 之後，日本央行和英國央行週四都維持基準利率穩定，一如預期，大宗商品策略專家認為，多數發達國家普遍存在的低利率應可支撐貴金屬未來走勢。

其他消息

週四早上美國經濟數據公佈後，黃金走勢多空混合，先上漲，爾後又跌破 1940 美元，之後又轉為小漲。

勞工部週四表示，9 月 6 日至 9 月 11 日的一週，初次請領失業津貼人數下降，自前一週的 89.3 萬人下降至 86 萬人。

費城 Fed 表示，費城的 9 月份商業活動指標下降，從 8 月的 17.2 下降至 15。

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