北富銀兒童帳戶突破26萬戶 每戶平均資產近41萬元

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行表示，台灣的兒童理財觀念逐年成熟，現在的父母愈來愈懂得及早為孩子開立專屬帳戶、進行資產配置，累積孩子第一桶教育金。根據北富銀小富翁帳戶數據統計，至今 (2020) 年 6 月底，小富翁帳戶數已超過 26 萬戶，每位小富翁的平均資產接近新台幣 41 萬元；至於存了錢之後的教育金理財，北富銀建議專款專用等三招。

想輕鬆累積教育金，北富銀有黃金三要訣，分別是：謹守帳戶專款專用、類全委保單優先選、核心 / 衛星基金靈活搭。以北富銀小富翁帳戶為例，其於 1999 年推出，為國內第一個親子理財工具，小富翁帳戶一本存摺可同時管理新台幣、外幣與信託基金投資等多種資產，且該帳戶有專屬的金融卡與存摺，可作為父母養成子女正確金錢觀的最佳教具。而富邦行動銀行還有記帳、目標儲蓄與「e 家付」的互式零用金獎勵功能，可讓兒童理財透過線上線下更相輔相成。

據統計，北富銀小富翁帳戶每年 2~3 月、7~8 月為二大開戶尖峰，顯示多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶，啟動教育金理財計畫。其中，小富翁帳戶以 5 歲以下開戶的佔比居冠，此意味孩子的教育戰線已從五育養成延伸至教育金儲備。

第二步可以保障兼顧理財需求，類全委保單為首選。北富銀表示，多數父母偏好以買保單的方式為孩子累積教育金，依北富銀小富翁帳戶統計，至今年第二季為止，保險為僅次於存款為父母最愛的理財配置。

然而近年全球降息大風吹，壽險公司為了反映市場利率與成本，陸續公告調降宣告利率，在低利儼然成為市場常態下，北富銀表示，父母若要透過保險為孩子累積教育金，建議首選類全委保單，這類保單有投資專家團隊代為操作、每月可穩健撥回現金，可用以支應孩子日常支出。

第三則是基金投資不可少，建議要核心基金與衛星基金靈活搭配。北富銀表示，教育金的累積為長久之計，運用時間複利的效果是生財的最佳工具，而這樣的投資術莫過於選擇定期定額基金。

北富銀建議，父母可同時配置核心基金例如固定收益型基金，與衛星基金例如平衡 / 多重資產型基金，透過核心基金的低波動穩成長特性，降低投資組合的波動風險，同時，由衛星基金創造穩定的現金流，提高投資組合的收益。以教育金為例，父母以定期定額核心基金為孩子長期累積未來出國留學所需費用，以衛星基金每月的配息金流就可支應日常學雜費支出。

至於基金選擇策略，北富銀指出，新冠肺炎疫情不確定性極高，全球經濟活動尚未回歸常態，各國陸續採取寬鬆貨幣政策、推出財政政策以刺激經濟回溫，以區域而言，美國、亞太、中國為首選；而債市則建議以財務體質佳的投資等級債優先，此外亦可投資平衡 / 多重資產型基金，股債一起佈局。