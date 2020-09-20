〈觀察〉強碰電商Q4傳統旺季 今年百貨周慶見二大新趨勢

時序進入百貨周年慶旺季，台北 101、微風等業者均已開跑，而台北京站、統一時代百貨、新光三越也將登場，從今年的周年慶可看到二大新趨勢，包括部分百貨將檔期提前、滿千送百回饋加大超越以往。

部分業者表態是為填補上半年的業績缺口，然而，究竟僅是為穩住全年業績，還是部份原因為面臨電商侵蝕的結構性壓力而調整，有待觀察，可以確定的是，消費者無法出國，百貨強打周年慶，有利帶動內需市場成長。

今年罕見部分百貨業者將周年慶檔期提前，統一超轉投資統一時代百貨台北店將活動從去年的 10 月初提前至 9 月 24 日開打，京站則是營運以來首次祭出「周年慶預備慶」，較往年的周年慶活動甚至要提前 2 個月，業者表態主要是秋冬疫情發展不確定性大，將周慶行銷預算提前使用，有先搶市場先贏的意味。

另一方面，為快速拉升買氣，過往滿千送百 10% 回饋已不夠看；統一時代百貨台北店祭出化妝品 2000 送 300、全館 3000 送 400 滿額回饋，高於去年的化妝品滿 2000 送 200、全館滿 5000 送 500，平均回饋至少 13% 起跳；而京站的周年慶預備慶，則是祭出滿 3800 送 500，高於去年滿 3800 送 400。

百貨龍頭新光三越周年慶將在 10 月 1 日開跑，由被視為周年慶買氣風向球的台北南西店帶頭全台 6 店進行首波促銷，今年全館滿千送百門檻更是一口氣從 5000 送 500 大幅降至 3000 送 300。

比較特別的趨勢是，周慶正如火如荼開打的台北 101 和微風均繳出好成績，101 開跑首日業績破億元，首周業績年增幅超過 20%，並創同期新高，銷售動能主要來自珠寶腕表和國際精品；而微風已獲 2 筆 3000 萬元以上的大單，並預計將再有超過 50 位以上的顧客準備單筆入手百萬精品。

而過往一向依賴出入境客源的昇恆昌，在疫情的嚴峻衝擊下，罕見積極加入周慶檔期，4 月推出的昇恆昌宅配網強打匯集全球各大國際精品、時尚名品、香水、化妝品和保養品，並由支付稅金，將免稅品宅配到府，可能將是今年周慶的另一頭黑馬。

從主打精品的 101 和微風百貨周年慶來看，高端消費顯然幾乎不受電商影響，甚至因無法出國血拚，中高端客將消費力移轉至國內，再加上百貨業者祭出多項史無前例的周慶規劃，各大百貨的周年慶買氣值得期待。

惟須留意的是，儘管線上和線下客源仍有區隔，但電商滲透率不斷提升已是趨勢，尤其第四季是電商年度最旺季，面對雙 11、雙 12 連續夾擊，不排除部分百貨業者的周年慶提前、回饋率加大，有避開與電商短兵相接以及重手搶客源的意味。