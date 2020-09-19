〈美擴大管制華為〉華為占營收比重逾4成 相互訂單驟減本業難有表現

不敵美中貿易對抗及川普對華為的嚴格管制衝擊，軟硬結合板相互 (6407-TE) 將整併產能，全面終止在台生產，未來生產集中大陸常熟廠，主要原因在於，相互客戶華為出貨占比逾 4 成，在訂單縮減下，全年本業恐難有表現。

相互主要客戶端包括鴻海 (2317-TW)、致伸 (4915-TW)、舜宇、歐菲光、丘鈦科技等手機鏡頭模組廠，終端客戶則為華為等非蘋陣營手機廠，相互發言人林維鵬指出，去年營收華為占 5 成、今年上半年占營收也達 4 成。

受到美國擴大管制華為的禁令影響，相互在今年 8 月底起陸續收到模組廠客戶暫停出貨通知，林維鵬指出，華為訂單驟減，造成相互產能利用率大減，嚴重影響營運，在運輸成本及客戶地區屬性的考量下，公司決定做出整併產能的決定， 終止在台生產業務，未來生產集中在大陸常熟廠。

相互 2020 年上半年營收下滑且由盈轉虧，上半年營收 15.28 億元，毛利率 8.83%，年減 13.67 個百分點，稅後虧損 2616 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.34 元。

相互在 7 月及 8 月營收都較去年同期下滑 4-5 成，在產能利用的低落之下，全年本業恐難獲利， 不過林維鵬對於下半年營運不提預測性的看法。

林維鵬指出，相互的產品在 PCB 的分類上屬於軟硬結合板，與華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 產品屬同一類別，不過，華通及燿華的軟硬結合板有來自美商蘋果的支持，僅相互則為非蘋陣營。