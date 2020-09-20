〈觀察〉台積電擴產腳步不停歇 混凝土、鋼構廠成另類概念股

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在台擴廠腳步不停，不僅為相關設備及電子供應鏈帶來商機，建廠所需的大量鋼構、混凝土，也為國內相關廠商帶來穩定需求，成為另類「台積概念股」。

台積電近來在南科大舉獵地，台積電總裁魏哲家指出，全台灣都是台積電的基地，一定會在台灣持續深耕、發展，未來也不排除進一步往高雄投資。

以台積電來看，目前在南北都有擴廠計畫進行中，國產分析，以台積電南科晶圓 18 廠來說，光是 1 至 3 期的 5 奈米廠，混凝土就要出貨超過 40 萬立方米，未來 4 至 6 期的 3 奈米廠，預估也有 40 萬立方米的混凝土需求，

此外，台積電竹科研發中心啟動，基地面積約 14.3 公頃，總投資額上看 3000 多億元，也帶來龐大混凝土需求，國產在全台擁有業界最多的 28 個預拌混凝土廠，可望通吃台積電南北擴產的商機，另一業者環泥，在南部也有 7 個廠，擁有一定市佔率，也可望同步受惠。

而除了混凝土業者外，鋼結構也是建廠不可或缺的重要材料，包含中鋼旗下的中鋼構、春源、東和鋼鐵、世紀鋼等業者，也成為台積電以及其他電子大廠回台建廠、擴廠下的受惠族群，支撐長期營運表現。