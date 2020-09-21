〈台股盤前〉美科技股續修正 萬三關卡前量能不足陷震盪格局

台股上周上漲 199 點、收在 12875.62 點，週線驚險收紅，一度衝破萬三關卡直逼前高，不過隨著美股因新刺激方案未定、美中關係持續緊張，科技股連日下挫，台股則在量能萎縮下，萬三關卡前，仍將維持震盪格局。

台積電 2 奈米製程研發進度超前，採全新的多橋通道場效電晶體 MBCFET 架構，業界看好 2023 年下半年風險性試產良率即可達九成，助攻未來持續拿下蘋果、輝達等大廠先進製程大單。

摩根大通預期，下半年 iPhone 總出貨可達 1.29 億支，推升全年出貨破 2 億支優於去年；瑞士信貸則推估第 3 季至明年第 1 季 iPhone 12 拉貨 1.4 億支，同步上修 iPad 出貨，蘋概股動能旺到 2021 年。

LCD 面板供不應求，龍頭京東方再漲 10 月報價 5 至 10 美元，最高調漲約一成，市場預料群創、友達等台廠也會反映市場機制調升價格。第 3 季面板報價漲幅累計超過一成，業者擺脫虧損，第 4 季報價持續大催油門，助攻群創、友達單季淨利率站穩一成以上，重返「一季賺百億元」榮景。

超微 (AMD) 已取得美國政府的許可證，將可恢復供貨華為，也是第一家公開表態已取得美國供貨華為許可的美企，業界認為，美方此舉為確保美企利益、繼續恢復出貨華為留伏筆，後續是否進一步對高通解禁，牽動聯發科（2454）5G 晶片出貨。

法人表示，台股近期在萬三關卡附近震盪，籌碼面轉向土洋對作，不過大盤是否持續向上，突破區間整理格局，仍要看成交量是否可以放大超過前波高點，短線來看，類股輪動以科技、傳產與消費為主。