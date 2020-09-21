全球入息型基金 抗震還能舒解退休金準備壓力

美股持續高檔震盪、勞退破產疑慮加深，面對波動與不確定性高的市場，富達投信建議，調整投資標的，以好股、好息、好收益的永續存息成長為主的全球入息型基金，具攻守兼備的投資優勢，不僅能抗波動，也可望紓解未來退休準備的壓力。

富達國際針對台灣職業婦女所作的投資理財調查發現，台灣職業婦女雖有投資經驗，卻逾半 (53％) 對實現自己的退休目標沒有信心，凸顯人口高齡化之後，對於收益需求增多，收益的來源必須比以往更多元化。

富達全球入息基金經理人 Daniel Roberts 表示，各國都面臨政府提供的養老金不再優渥的問題，值得注意的是，各國政府積極救市，規模龐大的刺激方案大幅提升財政壓力，迫使成熟國家將持續改革退休金計畫，未來將有更多的財務責任從國家轉移到個人，因此個人必須做好退休準備。

Daniel Roberts 進一步指出，投資永續成長的存息股是良好解方，股息可以作為退休後的收入來源，也適用於儲蓄進行再投資的投資人，如此一來，永續成長的全球優質存息股，勢必蔚為風潮。

另一方面，全球央行紛紛採用超低利率政策，美國聯準會也暗示接近零利率會持續到 2023 年，低利率已成為「新常態」，對於有收益需求的資金造成很大壓力。Daniel Roberts 觀察到，部分追求收益的國際投資人，已轉戰相對穩定的存息股，既可以滿足收益的需求，又能追求成長。

全球優質存息成長股多為資產負債表穩健的公司、佈局放眼全球，涵蓋傳統必須消費、金融與公用事業等防禦型類股，同時囊括先進科技、生物醫療、通訊服務等具備高成長潛力的個股，使得縱使面對市場不確定因素、甚至於市場出現下跌風險時，全球優質存息成長股普遍能展現出防禦的特性。

操作方面，富達全球入息基金持有美股雖占 3 成左右，但相較對比指數是減碼的，主要偏向歐洲 (英瑞士德法西荷)，還有亞洲部位在日本、中國 (通訊服務)、台韓 (半導體龍頭廠)，在當前市場資金持續流出美股之際，顯得特別吃香。

該基金是一檔主動選股的基金，重視股息的續航力、股息成長性，與股價合理性，可以讓投資人擁有長期「存息成長股」，且長期能夠經得起各種景氣循環的試煉。這也使得該檔基金績效中長期表現皆位於第 1 分位，且波動相較同類型平均低。特別近期股市持續修正之際，更加凸顯基金經理人選股功力，其提前向防禦股，加上投組中無尖牙科技股，避開短期科技沉重賣壓，為投組帶來加分效果。

投資來源: 晨星，截至 2020/08/31，以美元計算之報酬率，基金成立日為 2012/05/04。同類型平均係採國內已核備之境外晨星全球股票收益型基金的分類為標準比較基礎。對比指數 = MSCI All Countries World Index。基金淨值與收益可漲跌，過去績效不代表未來之保證。夏普值是用來衡量基金是否可以用愈低的波動創造出愈高的獲利，就是 CP 值的概念；夏普值越高越好，年化波動度越小越好。

截至 8 月底，投組的自然股息收益率為 3.2％，相較於對比指數（摩根士丹利綜合世界指數）成分股的 2.1％而言，高出 110 個百分點，在全球超低利的環境下，值得長抱。

此外，截至今年 7 月底止，該檔基金精選投資的 49 檔個股，有近八成是重視永續經營，為 ESG A 評等以上的公司。能夠獲得此評級的公司，不但要有良好的公司治理、還要有強大的競爭地位和穩定終端市場，能夠有效管理環境與社會風險。

根據富達國際研究 2009/12/31~2019/12/31 的資料顯示，富達獨有的 ESG 評鑑系統，股票分析師們所推薦的買進全球股票標的，普遍而言，可為投組進一步創造附加價值。

●全台規模最大的全球股票收益型基金