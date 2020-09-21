投資順時鐘 跟著全球央行買就對了

一場疫情讓全球投資市場震盪，全球主要央行齊心救市，再度為市場注入前所未見的流動性，而具「高評級」特色的投資級企業債券，已成各國央行優先購債名單。

景順投信指出，受到疫情衝擊，全球景氣陷入苦戰，這波疫情所造成的金融市場流動性缺乏，讓各國央行再度體認到提供充足流動性的必要性，所以紛紛提出購買投資等級企業債券的計畫，有了主要央行在資金上的供給，也讓各家企業吃下定心丸。

儘管投資級債券利差已收斂不少，但在疫情仍不見趨緩下，投資級企業債券仍是全球刺激方案的核心，高信用評級的公司債更名列美國聯準會和歐洲央行購債優先名單，也是當前最值得掌握的投資機會之一，投資人現階段有四個重要理由將投資級企業債券納入投資組合。

首先市場不要輕忽全球央行挽救經濟的決心，景順環球高評級企業債券基金經理人 Lyndon Man 表示，全球政府與央行聯手推出快速與定向的應對措施，不可小看其效果。第二是美國、英國和歐洲的投資級企業債券是各央行刺激方案的實施關鍵，預料受惠程度相對較大。

第三為美國聯準會 2020 年預料將購買一半的新發行投資級企業債券，聯準會還宣稱，此刺激措施沒有上限。最後是歐洲央行不再「墨守成規」，捨棄資本額比重限制，確保規模超過 1 兆歐元的量化寬鬆。

當央行努力買進投資級債券時，跟著央行順時鐘買進投資級債券，此舉，也等於是在搭歐美央行順風車，享有政府政策支持，投資等級企業債券已成不確定年代裡資產配置中不可缺的一角。

在市場動盪恐將成為常態下，景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，大幅減少非系統風險，投資組合囊括 250 家以上的發債企業與 600 檔企業債券，聚焦於優質發債企業，平均信評為 BBB+(註一) 等級，且運用主題式選債策略，追求優異的超額報酬，實現一致、穩定的投資成果，有助投資組合在市場動盪時提高防震力。

市場在 2020 年 3 月經歷劇烈起伏後，投資級企業債券展現超額報酬機會

資料來源：晨星、彭博資訊，統計至 2020 年 5 月底。以 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Average 為利差

註一：信評資料截至 2020 年 7 底。單一債券信評採 S&P, Moody’s, Fitch 中擇優選一; 現金部位則視同為 AAA 最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分; 如 AAA 換算為 1 點積分，BBB - 換算為 10 點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。

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