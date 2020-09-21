立院協商 紓困3.0預算案優先審查 25日邀蘇揆列席報告

立法院長游錫堃今 (21) 日召集朝野黨團協商，討論三大預算案的處理順序，會中決議，將「紓困 3.0」追加特別預算案列為優先審查，其次為明年度中央政府總預算案，最後則是前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案，同時於本周五 (25 日) 邀請行政院長蘇貞昌列席報告。

立院新會期已於 18 日開議，朝野今天協商討論三大預算案處理順序，國民黨及時代力量黨團均主張，紓困 3.0 原先是要在上個會期召開第二次臨時會時處理，顯示有急迫性。

台灣民眾黨團則認為，應優先處理 110 年度中央政府總預算案；民進黨團對於優先順序無特別意見，但認為前瞻 2.0 可以不用排在前面處理。

最終朝野黨團決定，9 月 25 日將邀請行政院長、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告紓困 3.0 追加特別預算案的編製經過，並備質詢。

9 月 29 日邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告明年度的施政計畫，審查總預算案。10 月 6 日則邀請行政院長、主計長、財政部長、國發會主委及相關部會首長列席報告，審查前瞻 2.0 特別預算案。

此外，本次朝野協商也討論行政院函請推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」，決議依政黨比例推派人選，民進黨團推舉 8 人、國民黨團推舉 5 人、民眾黨及時力黨團各推舉 1 人。