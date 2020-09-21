〈緯創衝生醫〉外骨骼機器人獲TFDA、FDA認證 明年出貨放量

緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學今 (21) 日宣布，與加拿大 B-Temia 合作推出的外骨骼機器人正式通過台灣 TFDA 二類認證、美國 FDA 認證，未來將搭配醫療管理顧問公司康科特 (6518-TE)、醫療院所推廣產品，緯創醫學總經理黃俊東也看好，明年中台灣相關應用場域將布建完成、外骨骼機器人產品出貨將逐步放量。

黃俊東指出，外骨骼機器人取得 TFDA、FDA 兩大認證後，將開始出貨、布建應用場域，效益將逐步浮現，目前也正積極取得歐盟、日本、東南亞、中國等地醫療認證，將以台灣為出發、拓展全球市場，而目前外骨骼機器人主要在緯創重慶 GMP 認證廠區生產。

展望未來，黃俊東表示，目前不對出貨量有明確目標，但營運模式將優先以 B2B 方式推廣，像是透過康科特、既有合作醫療院所，因外骨骼機器人偏向輔具產品，仍需要護理師、物理治療師在旁協助操作，因此未來規劃朝 B2B2C 模式進行。

緯創醫學旗下外骨骼機器人「Keeogo 啟而走」具備動力輔助，整合機器人控制、人因工程、電磁系統、軟體、與大數據運算等技術，將透過行動感測器感應髖關節、膝蓋角度變化，並運用人工智慧技術，協助行動不便的民眾日常行走，產品也在今年 8 月 19 日、9 月 9 日，分別取得台灣 TFDA 二類、美國 FDA 認證。

緯創醫學從去年起也攜手夥伴在全台建立機器人復能中心，包含板橋中英醫院、桃園中壢華揚醫院、達明醫院都已成立機器人復健中心，高雄瑞祥醫院也計畫年底導入。