寶得利強打轉型牌 拚最快Q4單季損平

旅遊業者寶得利 (5301-TW) 今 (21) 日宣布，在疫情的衝擊下正進行三方向轉型，除年初已開餐廳，也將投入生技和遊戲領域，目前旗下餐廳店數已達 8 家，力拚年底前再開 7-10 家，而生技將代理銷售新冠肺炎快篩試劑，銷往海外市場，至於遊戲則推自產遊戲 app，寶得利董事長張雅琍指出，隨著新營運動能加入，力拚最快第 4 季單季損平。

寶得利過往主要經營陸客來台購物店，不過，隨著陸客近年來大幅縮減，寶得利早在年初即宣布要轉型擴大經營餐飲，在既有的逸仙樓品牌下開出火烤兩吃品牌小逸仙，而在疫情衝擊下，張雅琍今日再次定調轉型之路，並擴大至生技和遊戲領域。

餐飲方面，張雅琍說，共斥資約 1 億元擴展版圖，台灣目前已有 7 家據點、深圳 1 家，力拚年底前台灣再開 2 家、海外開 5 家 (深圳、馬來西亞)，旗下品牌包括有逸仙樓、小逸仙火烤兩吃、小逸仙食堂、小逸仙麻辣燙，以及小小逸仙燒臘飯、寶餐一頓台式手路菜自助餐，隨著持續展店，明年每月餐飲營收上看 5000 萬元之上。

小逸仙除了在台灣展店，中國餐飲事業落腳深圳市福田區地鐵商業街，以中式餐廳加手搖飲複合式開 2 個據點，獲當地好評，6 月已開始獲利，近期進軍廈門，已租下廈門三層樓的餐廳，規劃推美式餐點及酒吧。

另一方面，看準疫情帶來的試劑商機，寶得利已與智順科技簽約，代理銷售 COVID-19 快篩試劑，預計將銷往美國、菲律賓、柬埔寨和馬來西亞等地，預計 9 月下旬可銷售。

遊戲領域方面，寶得利第一款 APP 定位為目前市面上相當熱門的夾娃娃機，預計第 4 季試水溫，後續也將陸續推新款遊戲，張雅琍認為，長期發展後不排除遊戲業務營收會超越餐飲。

台灣觀光產業近年來進入冰河時期，張雅琍強調，觀光業不景氣，必須加快轉型計畫，目前已將觀光業務的管銷費用從每月約 1000 萬元降至僅 10 多萬元，但並未放棄旅遊市場，而是朝輕旅行方向發展，旗下位於基隆總面積 5000 坪的 4 筆土地，蓋度假飯店的計畫雖暫緩，預計先發展露營區，最快明年第二季推出。