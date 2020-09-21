〈AITA聯盟〉神盾大面積光學指紋辨識晶片年底送樣 明年量產

指紋辨識晶片廠神盾 (6462-TW) 今 (14) 日參與台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 會員大會，營運長林功藝指出，目前已開發基於類比 AI 運算技術的屏下大面積光學指紋辨識晶片，瞄準手機應用，年底前將送樣給客戶，預計明年進入量產。

林功藝表示，神盾透過聯盟的軟體技術協助，提升晶片 AI 運算效能、縮短開發時程，即便在指紋成像不佳下，增強指紋辨識率，滿足低成本、低功耗、高效能，以及防偽能力，搶攻行動裝置、車用、安防，以及物聯網等市場。

展望下半年，林功藝認為，儘管華為禁令影響，但韓系、中系客戶拉貨力道皆強，可望補足華為業績缺口，依據現有產能來看，供給仍相當吃緊。

林功藝也看好，隨著神盾今年逐步導入中國客戶，今年韓系、中系營收比重將分別達 5 成、5 成，相較去年 8 成、2 成，有明顯改善，未來隨著中系客戶積極採用第二供應商，可望再進一步降低單一客戶營收比重過高風險。

此外，神盾受惠居家辦公興起，筆電用電容式觸控晶片出貨也加溫，加上觸控在筆電滲透率增加，以及整體筆電市場成長，筆電用電容式觸控晶片出貨逾倍數成長，有助彌補今年手機需求下滑的業績壓力。