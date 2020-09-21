精誠資訊取得寶錄3成股權 攻5G車載設備商機

資訊服務業龍頭精誠資訊 (6214-TW) 宣布，取得智慧型交通運輸設備全方位解決方案廠寶錄電子 3 成股權，雙方將金融零售場域支付服務，與交通運輸場域服務優勢互補，搶攻 5G 龐大車載設備與衍生商機。

寶錄電子提供交通運輸電子票證支付設備與清算系統、智慧公車解決方案與站點自動售票設備及系統軟硬體整合服務，發展多項車載硬體設備與全支付卡機，在台灣大眾運輸交通系統市占率超過 5 成。

寶錄提供包括客運公車整合式智慧車機、多卡通電子支付，台鐵多卡通驗票閘門、移動式驗票閘門、自動售票機、網路自助取票機，以及臺北捷運的自動加值機、人工加值系統、移動式閘門系統等多項設備軟硬體整合服務，因應 5G 時代來臨，車載物聯網需求將大幅增加，為寶錄帶來成長動能。

精誠資訊消費市場事業體楊世忠資深副總經理表示，透過此次合作，雙方將互補，寶錄可跨足自動支付，精誠則進入車聯網與智慧運輸產業，鏈結成支付生態圈，未來將與寶錄攜手，提供商業或個人更多車載智慧 IoT 應用與零售業服務自動化、銷售自動化的智慧設備與數據採集分析服務。

精誠深耕全通路、全支付多年，近年來積極整合生態圈資源，連結生態圈夥伴，放大合作價值，已成功服務多家服務業領導業者，涵蓋國際最大咖啡連鎖品牌、全球最大速食業者、最大倉儲量販業者等，今年更攜手寶錄電子進軍 5G 車聯網，加速產業創新應用。