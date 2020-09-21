【群益投顧】指數大區間震盪整理，低價、低基期股輪彈，為主要強勢方向

一、盤勢分析

在上周五美股續跌破近期低點下，今 (21) 日台股早盤反逆勢向上走高，熱錢挹注、特定買盤積極作價不言而喻；早盤集中市場指數一度上漲約 77 點；9 點半過後，隨著權重股台積電震盪拉回，指數緩步回跌，10 點半過後，在高價股大立光、聯發科等明顯回弱、往平盤回測的拖累下，指數加速回弱，跌落平盤翻黑。近日盤面呈現缺乏較大的強勢族群持續領軍的態勢，今日盤面以非電的二線紡織、營建與汽車零組件相關等個股，表現相對強勢；電子 (低價) 比特幣概念股，則屬最強勢的方向，麗臺 (2465)、映泰(2399) 等攻上漲停。盤勢近 3、4 個交易日持續膠著態勢，低價、低基期股輪彈，為主要強勢方向。

二、盤勢預估

川普對中國大陸 (科技) 企業的設限，可能遭遇越來越多美企”利益衝突障礙”。川普政府原定 9/20 起禁止從美國下載大陸即時通訊軟體 WeChat，但加州聯邦法院法官發出禁制令，暫時阻止川普政府實施微信禁令。超微(AMD)9/19 表示，已取得美國政府的許可證，將可恢復供貨華為。業界認為，超微主要供應華為筆電與伺服器產品所需中央處理器 CPU，華為在筆電與伺服器的產業地位不如其在 5G 基地台及智慧手機，超微獲准供貨華為，係美方為確保美企利益的選擇性作為，對台積電效益有限；若美方願意對海思解禁，對台積電挹注更大，但機率相當低。今日早盤指數雖逆勢上漲，但盤面呈現下跌家數多於上漲家數的態勢，顯示雖然特定買盤意欲作價指數，但市場跟進意願不高；雖然熱錢強勢挹注，但由於台股、匯基期明顯偏高，加上 8 月初大盤(6 週)RSI 一度拉高至 90.96 的明顯過熱位階，導致近周指數若突破前高(13031 點)，將有相當大壓力面臨周技術指標背離的風險；因此整體而言，短期指數大區間震盪整理機率偏高。

2018 年二年多以來逆盤勢下跌的 (高價) 生技股隱形眼鏡大廠精華 (1565) 股價連續 2 個交易日逆勢強彈；由於美國客戶第二季訂單受疫情波及轉弱，且日本客戶需求持續疲弱，精華第二季營收降至 12.16 億元，年減 22.6%、季減 8.9%，在稼動率下降及匯率不佳下，毛利率恐跌破 30% 大關，獲利恐將進一步下探，股價低基期的技術面跌深，應係股價反彈主要挹注因素。

淘帝 - KY(2929)今年營運明顯降溫，2 月開始月營收 (MoM) 連續下滑迄今(8 月)， 08/12 董事會決議買回淘帝 - KY 股份(買回價格區間 30~67 元)， 8/20 股價最低來到 31 元後止穩反彈，今日盤中一度強漲逾 7.5%。9 月中低價紡織股力麗(1444) 展開連續飆漲走勢，帶動整體”雞蛋水餃股股價自救行情，持續成為近日盤面強勢聚焦。今 (21) 日 10 元以下光碟片股亦見飆漲走勢，吉祥全 (2491)、億麗(2443) 盤中攻上漲停。

三、強勢股

電子：

億麗 (2443)、麗臺 (2465)、映泰 (2399)、飛宏 (2457)

非電子：

再生 - KY(1337)、勝悅 - KY(1340)、亞諾法 (4133)、聚隆 (1466)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據