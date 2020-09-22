港金管局買19億美元阻升港幣 規模創今年新高
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美元止貶回升，被視同美元的港幣也受到市場青睞，在資金簇擁下導致港幣兌美元再衝破 1 美元兌 7.75 港幣的強方兌換保證，而周一 (21 日) 晚間香港金管局大量拋匯阻升港幣，一口氣買進 19 億美元，創下今年單次買進美元金額規模新高。
緊接著於周二 (22 日) 清晨，港幣升值趨勢不止，香港金管局再度向市場買進 2.77 億美元，以捍衛聯繫匯率制度的穩定。
今年以來香港金管局已經 49 度向市場買進美元，以阻升港幣，使得香港銀行總結餘上升至 2415.24 億港幣。
近期以來港幣頻頻觸發強方兌換保證。上週，香港金管局八次進入市場干預，共計向市場挹注逾 270 億港幣。業內人士認為，近期港幣強升的原因，主要還是在於港股 IPO 市場活躍，明顯增加港元需求。
阿里巴巴旗下螞蟻集團外傳最快於周四 (24 日) 尋求通過香港聯交所的上市聆訊，不少資金已先流進香港市場，等待 IPO 起跑。
香港金管局表示，自 4 月以來港幣體系已經出現超過 1300 億港資金淨流入。目前香港銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有秩序的運作。金管局會繼續監察市場情況，依照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。