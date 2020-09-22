港金管局買19億美元阻升港幣 規模創今年新高

美元止貶回升，被視同美元的港幣也受到市場青睞，在資金簇擁下導致港幣兌美元再衝破 1 美元兌 7.75 港幣的強方兌換保證，而周一 (21 日) 晚間香港金管局大量拋匯阻升港幣，一口氣買進 19 億美元，創下今年單次買進美元金額規模新高。

資料來源: investing.com, 港元兌美元日線走勢

緊接著於周二 (22 日) 清晨，港幣升值趨勢不止，香港金管局再度向市場買進 2.77 億美元，以捍衛聯繫匯率制度的穩定。

今年以來香港金管局已經 49 度向市場買進美元，以阻升港幣，使得香港銀行總結餘上升至 2415.24 億港幣。

近期以來港幣頻頻觸發強方兌換保證。上週，香港金管局八次進入市場干預，共計向市場挹注逾 270 億港幣。業內人士認為，近期港幣強升的原因，主要還是在於港股 IPO 市場活躍，明顯增加港元需求。

阿里巴巴旗下螞蟻集團外傳最快於周四 (24 日) 尋求通過香港聯交所的上市聆訊，不少資金已先流進香港市場，等待 IPO 起跑。

香港金管局表示，自 4 月以來港幣體系已經出現超過 1300 億港資金淨流入。目前香港銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有秩序的運作。金管局會繼續監察市場情況，依照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

