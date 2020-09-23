〈能源盤後〉市場料美原油庫存連2週下降 原油小漲0.7%

週二 (22 日) 交易，原油價格收高，係因美國原油庫存預期連續第二週下降，提供了支撐力。

前一日大跌也讓今日價格獲得部分反彈。前一日因新冠病例增加，以及歐洲重啟對活動的限制，引起全球股市拋售潮，原油也隨之收低。

週二原油價格漲幅不大，Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，這是因交易者很難評估過去兩個月來颶風季節對美國產量造成的不確定性，以及冬季新一波新冠病毒疫情會讓需求前景變得多惡劣，再加上利比亞石油產量慢慢返回市場的影響。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 29 美分或 0.7%，收每桶 39.60 美元，該契約在今日收盤後屆期。

週一 10 月 WTI 原油期貨收低 4.3%。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 26 美分或 0.7%，收每桶 39.80 美元

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 28 美分或近 0.7%，收每桶 41.72 美元。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，最新的原油庫存報告數據可能下降，「主要是因為墨西哥灣沿岸的天氣。」

墨西哥灣地區仍努力於接連不斷的颶風災後復甦，自 8 月下旬的 Laura 颶風到上週的 Sally 颶風。根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，截至週二，該地區的石油產能仍關閉了 7.12％。熱帶風暴 Beta 週一晚間登陸了德州沿岸。

EIA 週三將公布上週原油庫存報告，但 API 週二晚間已公布上週原油庫存增加 69.1 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (9/18 止) 原油庫存下降 400 萬桶、汽油庫存下降 190 萬桶，以及蒸餾油庫存增加 120 萬桶。

雖然對石油多頭來說，週二的反彈是個好消息，但分析師指出，原油需求和供應前景均充滿不確定性，可能會讓近期市場上漲空間有限。

德國商銀分析師 Barbara Lambrecht 報告中表示，「大規模的新冠防疫措施對石油需求有直接且相較強烈的衝擊。」

法國、西班牙和英國在內的歐洲國家正戮力應對新冠病例增加的狀況，英國強生首相 (Boris Johnson) 宣布防疫新措施，包括晚上 10 點英格蘭酒吧、餐廳實行宵禁，違反者將面臨嚴格的罰款，其他歐洲國家也已採取一些限制措施來抑制新增病例上升。

分析報告指出，供應方面也仍令人擔憂，因利比亞產量預計達 30 萬桶 / 日。

「利比亞石油出口量返回市場，這會迫使 OPEC + 採取行動在其他相應的地方減產，來抵銷這額外多出來的供應量。畢竟，OPEC + 重新平衡市場的目標很有可能因石油需求降溫而受威脅，目前為止，石油市場似乎仍對 OPEC + 有信心，相信他們願意且有能力行動。」Lambrecht 說。

本月迄今，WTI 原油價格已下跌 7%，而 Brent 原油價格下跌近 8%。

美銀大宗商品及衍生性商品策略師 Francisco Blanch 最新報告指出，「每年通常在肩季 (夏天旺季到冬天淡季之間) 都會這樣，過去幾週原油價格回落。因為夏季休閒駕駛需求結束，所以引起油價下跌，加上今年有加劇的因素，居家工作的趨勢減少了通勤和商務旅行需求，對 9 月份的燃料需求更無支撐力。」

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