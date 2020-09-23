康全電訊轉上櫃 掛牌首日飆漲逾5成大展蜜月行情

網通設備廠康全電訊 (8089-TW) 今 (23) 日興櫃轉上櫃，掛牌參考價 45.25 元，IPO 首日大漲逾 5 成，盤中最高來到 68.5 元，大展蜜月行情。

康全電訊三大產品線為光通訊中繼設備 DPU、寬頻用戶端設備及家庭網路設備，另外也提供雲端管理系統，以自有品牌「COMTREND」，打入客戶國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商。

其中，DPU 是較特殊利基市場，康全電訊指出，除了常裝設於惡劣環境，要滿足防塵、防水、防雷擊等規格外，因為本身無法供電，因此必須將智慧型反向饋電系統，整合到 G.fast 用戶端設備中，用以解決 DPU 的遠端供電問題，雖然很多大廠要做，但公司仍保有技術領先優勢。

以康全電訊目前營收占比來看，光通訊中繼設備佔營收近 1 成，毛利最高，主要出貨亞太地區，寬頻用戶端設備約 6 成、家庭網路設備約 3 成。

康全電訊認為，目前需求仍將穩定成長，下半年營運可望延續上半年的成長趨勢，也新增多個歐美客戶，並已完成認證，最快年底可開始出貨，將成新的營運成長動能。

康全電訊上半年稅後純益 1.11 億元，年增 53%，每股純益 2.26 元，公司看好，法人估，康全電訊全年獲利上看半個股本。