〈5G論壇〉台灣5G網速躍居全球第4 謝繼茂：基礎建設將加速、加量

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (23) 日出席「2020 科技論壇 5G×AI 生活新境界」論壇表示，台灣今年 6 月底啟動 5G 網路服務，其中，台灣 5G 網路速度更排名全球前段班，躍居第 4 名，後續 5G 基礎建設也會持續加速、加量，且 5 年計畫縮短至 3 年完成。

謝繼茂表示，國際研調機構針對全球已啟動 5G 國家進行調查，其中台灣 5G 網速排名第 4 位、5G 可使用率位居第 6，顯示台灣 5G 的建設與與發展，已在全球前段班。

謝繼茂強調，5G 基礎建設將會持續加速、加量，預計 5 年的建設計畫，縮短至 3 年完成，此外，5G 具備高速度、低延遲、廣連結等三大特性，也被視為快速又四通八達的神經系統，再結合 AI 技術，可推動智慧交通、智慧城市、智慧安防、智慧醫療等應用，並打造新的商業模式。

謝繼茂指出，台灣今年為 5G 元年，5G 與 AI 結合不僅驅動產業進入智慧化，也是帶領人類生活進入智慧化的關鍵技術。

副總統賴清德表示，5G 除替產業帶來龐大商機外，也將是在新冠肺炎疫情下，經濟復甦的重要支柱，據研調機構統計，截至今年 8 月底，全球共有 41 個國家、超過 90 個通訊公司提供 5G 網路，預估 2035 年將創造 3.5 兆美元商機。

賴清德指出，5G 不只會帶來通訊應用上的突破，也帶動產業升級，因此政府也提出 4 年投入 500 億元經費，範圍包括 5G 基礎建設、縮短城鄉差距、落實通譯服務等。