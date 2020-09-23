〈寶華經濟預測〉上修我GDP至1.63% 梁國源：屬K型不均復甦

元大寶華綜合經濟研究院今 (23) 日發布台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.63%，較 3 月上修 1.3 個百分點，也較近期台灣央行上修的預測值 1.6% 略高，元大寶華綜經院院長梁國源表示，台灣經濟和金融市場呈「K 型」不均發展，但由於適切的產品組合結構搭上宅經濟列車與遠端商機發威，使復甦樣態介於長 U 型、短 U 型間，經濟情勢優於全球。

梁國源表示，台灣出口超乎預期好，隨著疫情趨緩，預料明年台灣的民間消費和輸出也將回到既有成長軌道，不過，疫情重創全球經濟，復原之路仍漫長。

元大寶華預測，第 3、4 季成長率分別為 2.58%、2.28%，較原先預期的 1.55% 和 2.18% 高，尤其第三季明顯上修，反映民眾報復性消費和政府振興券有效帶動內需。

梁國源說明，儘管國內零售和餐飲業營業額從低點翻轉，不過，因消費者對未來半年信心仍低弱，民間消費成長率自原先預估的 1.04% 下修至 - 1.53%。

就民間投資來看，由於部分廠商持續將生產基地移回台灣，民間投資成長率預測自 2.79% 略上修至 2.82%，並預測第 3、4 季成長率分別為 6.14%、-0.02%，而明年成長率仍可達 2.50%。

對外貿易方面，雖今年以來台灣出口增速明顯優於中國、韓國，對 GDP 貢獻加大，不過，來台旅客劇減，衝擊服務輸出，拉低整體輸出表現，元大寶華將輸出成長率預測從 1.27% 下修至 - 2.06%，而輸入成長率從 1.3% 下修至 - 3.35%。

消費者物價方面，由於權重不低的交通及通訊、教養娛樂類受疫情衝擊程度仍大，拉低整體 CPI 走勢，加上 9 月 EIA 預測今、明兩年國際油價將為近年低點，因此元大寶華下修今年 CPI 至 - 0.20%。

另外，元大寶華預測明年經濟成長率有望「保 3」達 3.10%，各季成長率分別為 3.80%、5.55%、1.80%、1.50%。