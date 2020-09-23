〈寶華經濟預測〉4個理由台幣將越來越強 明年均價升破29關卡

元大寶華綜合經濟研究院今 (23) 日上修台灣經濟成長率 (GDP) 至 1.63%，較 3 月的預測值上修 1.3 個百分點，對於近日強勢走升的台幣匯率也同步上修，預估今年台幣兌一美元匯率從 30.36 元上修至 29.65 元，明年平均匯率更將升破 29 元關卡至 28.93 元，元大寶華綜經院院長梁國源直言，台幣明年還會較今年更強勢。

梁國源指出，台幣升值主要有 4 個理由，(1) 台灣經濟基本面表現優異，優於主要貿易對手國，促升商品貿易順差，(2) 外商來台和台商回流重大投資案增加，(3) 持續攀高的國內壽險公司海外投資，因己達高原水準，對美元需求降低，再加上 (4) 台幣與美元指數連動性高，美元已形成趨貶格局等，均有助推升台幣匯率。

元大寶華預估今年第 3、4 季匯率預測分別為 29.47 元、29.05 元，而明年各季分別為 29.00 元、28.95 元、28.90 元與 28.85 元。

梁國源說明，無論從台幣對美元雙邊匯率，或是其名目和實質有效匯率指數來看，近期台幣走勢偏強，預料至明年底前台幣兌美元仍將偏強，而台幣也較亞洲其他主要國家貨幣強勁。

就台幣與美元、人民幣和韓元相關程度來看，近 30 周交易資料顯示，台幣與美元指數相關性最高，若將台幣對美元匯率與美元指數交易資料拉長至 2017 年，其相關性也高，因此，美元指數對台幣匯率的影響明顯。

另一方面，Bloomberg 市場共識預測，至 2021 年底美元指數仍將偏弱，原因在於美國 10 年期公債殖利率續處低檔，隱含市場認為未來美國經濟前景堪憂，而通膨連結的美元交換利率上揚，反映其預期通膨將升高，讓債券實質收益率走低等因素，美元已形成趨向貶值格局。

梁國源認為，以每日外匯資料看來，目前央行已有適時進場調節台幣匯率，但台幣名目有效匯率指數值並未偏離中線太多，央行理應不需作太大干預，鑑於台灣已符合美國匯率操縱國的兩項標準，且央行近期開始公布台幣兌美元換匯交易資料，顯示央行透明度漸趨向 IMF 標準，企盼降低外界對其干預匯市的看法。