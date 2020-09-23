藥品再度不符規定 杏輝：為自主預防性回收 影響金額低於280萬元

杏輝 (1734-TW) 再爆出 14 款藥品不符規定，今 (23) 日公告，公司本月啟動藥品檢測清查，主動向食藥署申報清查進度，並將藥品自主預防性回收，初估影響金額不超過 280 萬元。

杏輝今日受到利空消息影響，股價開低震盪，跌幅逾 5%，跌破短均線；旗下子公司杏國 (4192-TW) 同樣受拖累，持續在盤下震盪，也有超過 3% 跌幅。

杏輝表示，本月啟動全系列藥品檢測清查，昨 (22) 日主動向食藥署申報清查進度、提出藥品安定性效期修正改善計劃，同時將 14 個品項進行預防性回收。

杏輝強調，本次為自主預防性回收，故無罰款問題，影響金額初估不超過 280 萬，且對市場供貨不會產生影響，後續藥品出廠前，皆經過品質管控合格後才放行，民眾使用安全健康無虞。

食藥署自 7 月底針對國內藥廠展開 GMP(藥品優良製造作業規範) 查廠工作，發現杏輝有 6 款藥品效期不到一年，主成分含量降至 8 成以下，後續進一步調查發現，另有 14 款藥品違反 GMP 規定，並要求下架。

食藥署調查，14 款藥品有 10 款為處方藥、4 款指示用藥，藥品出現有效成分含量低於 90%、軟膏變色等狀況，目前要求杏輝需在 10 月 6 日前限期改善。