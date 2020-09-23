〈宏碁醫療布局〉醫療布局有成 下一步瞄準超音波、心臟腫瘤

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 與台大醫院、台灣諾華共同合作，打造眼科 AI 輔助診斷軟體，搶攻智慧醫療商機，展望未來，董事長陳俊聖今 (23) 日表示，除了 AI 輔助診斷軟體通過 TFDA 認證，宏碁在超音波、癌症心臟腫瘤布局也持續進行。

宏碁提供的 AI 輔助診斷軟體， 9 月正式獲得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 第二級醫療器材軟體認證，預計下月就可以開始導入醫療院所進行實際應用；據了解，目前以 AI 輔助眼科診斷的醫療器材市面上僅有一、兩款產品，經過歐、美 FDA 認證，因此未來發展空間仍大。

展望未來，陳俊聖指出，AI 輔助診斷軟體是由旗下宏碁智醫 (Acer Healthcare) 負責，台灣取得認證後，也規劃赴美、歐、東南亞等地申請認證，另外，內部也有超音波、心臟腫瘤方面計畫，並與台大醫院、三總、中央研究院、國防醫學院等醫療研究院所合作，擴大智慧醫療聯盟布局。

陳俊聖表示，宏碁有短中長期目標，短期專注本業筆電發展、中長期有旗下小金雞、智慧城市、智慧醫療布局，以 AI 輔助診斷系統為例，光計畫、認證時間就長達三年。

陳俊聖強調，隨著智慧醫療、智慧城市等應用逐步發酵，集團非電腦營收比重逐年成長，不過今年筆電動能強，擠壓部分非筆電成長，今年非筆電營收上看 20%，未來成長可期。