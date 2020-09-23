半導體需求強 8月工業生產指數連7紅、創歷年單月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 8 月工業生產指數，受惠新興科技、遠距商機強勁，半導體需求強勁，加上美國對中國廠祭出禁令的備貨效應，8 月工業生產指數達 121，月增 3.58%、年增 4.7%，8 月製造業生產指數達 121.49，月增 4.27%、年增 5.29%，均為連七月正成長、創下歷年單月新高。

從行業別分析，半導體業受惠 5G 通訊、高效能運算、物聯網等新型態科技應用擴展，加上遠距應用需求強勁，其中，中國廠商拉貨最為強勁，8 月增幅達 22.89%，為連續 10 個月雙位數成長，助推電子零組件業生產指數續創歷年單月新高，年增 17.87%。

液晶面板及其組件業也受惠 IT 面板及電視面板生產續增，年增 7.56%，電腦電子產品及光學製品業也受遠距應用，帶動伺服器、筆電、電腦設備零件等需求，年增 4.23%。

傳統產業則持續受肺炎疫情拖累，市場需求疲軟，加上部分產線進行設備維修而減產，其中，石油及煤製品業仍年減 24.75%，汽車及其零件業、化學原材料業、基本金屬業及機械設備業也分別年減 7.10%、6.12%、4.11%、2.68%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，在國際各品牌消費性電子新品陸續上市，5G 通訊、人工智慧、高效能運算等新興應用需求仍強，加上中國十一長假前備貨潮挹注，可望維繫國內製造業生產動能。

統計處預估 9 月製造業生產指數月增幅將達 - 1 到 2%、年增幅則估 8% 到 10%，累計第 3 季製造業生產指數將季增 7-8%、年增 5-6%。