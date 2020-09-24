信邦奪2020亞洲企業社會責任獎

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (23) 日宣布，獲選亞洲企業社會責任獎 (AREA) 的「社會公益發展獎」，信邦表示，從成立至今一直以「誠信、創新、分享」為經營精神，這次「神農計劃」正體現了信邦「分享」的精神。

回顧信邦 1989 年成立之初，選擇苗栗作為生產重鎮，創造地方就業機會促進繁榮，2018 年更以在地回饋的初心，參與台灣好文化基金會推動的「神農計劃」，認領苗栗興隆國小校田。

信邦表示，透過土地環保教育帶領孩子了解鄉土文化，以「有機飲食、土地教育、家鄉認同」為三角核心，讓孩子們從有機飲食出發，從小養成健康的有機飲食習慣，強健他們的體魄，並以「一所學校，一畝校田」，讓田園成為教室，進而帶領孩子認識家鄉的土地與環境永續，凝聚家鄉的認同與自信，實現在地共好的願景。

亞洲企業社會責任獎由非政府組織亞洲企業商會創辦，鼓勵亞洲企業善盡社會企業責任，歷經四個月的評核，信邦最終以「神農計劃」獲得該獎項。

信邦長期關社會公益議題，除了神農計劃，亦有長期支持第一社福、家扶中心 (苗栗)、聯合勸募等等，並在中國四川創辦希望小學，送愛到世界不同的角落。