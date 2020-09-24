黃金漲勢到頂？五大關鍵牽動金價走勢

黃金本周連跌數日，投資人都想知道這是暫時喘息，還是更大跌勢的開端。彭博資訊整理出五大關鍵觀察金價後市。

金價在 8 月初觸及每盎司 2075 美元歷史高點，當時高盛、美銀等券商紛紛喊出更高的目標價。但近來隨著美元回升，金價也回吐漲幅。12 月交割的黃金期貨價格周三 (23 日) 跌破 1900 美元整數關卡，以每盎司 1868.40 美元作收，未因歐洲確診病例增加、美國財政刺激協商等不確定性而受惠。

1、美元升值打壓金價

美元是當前牽動金價的主力，德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 說，堅挺的美元是貴金屬價格的障礙，即使避險情緒增溫，金價依然受到打壓。「儘管如此，美國聯準會 (Fed) 仍將維持多年寬鬆，美元難以繼續維持強勢。」

彭博美元指數 (紅) 和現貨金價 (黑) 走勢圖。來源：Bloomberg

2、利率趨於平穩

今夏黃金投資夯，主因美債實質殖利率 (經通膨調整的殖利率) 跌入更深的負值，但之後大致持平；若希望殖利率降得更低，通膨預期需要大幅提升。

盛寶銀行大宗商品策略主管 OLE Hansen 說，疫情爆發後，全球經濟陷入停滯，通膨不大可能是投資人首要考量。

經通膨調整美國 10 年期公債殖利率 (紅) 和現貨金價 (黑) 走勢圖。來源：Bloomberg

3、關鍵里程碑

黃金在本周摜破 50 日均線後加速下跌，下一個關鍵是 100 日均線，這或許能對金價形成一些支撐。但假如跌破 100 日均線，勢必引出更多賣壓。現貨金價周三師盤下跌 1.9% 至 1863.34 美元，是 7 月 21 日來最低。

現貨金價 (黑)、50 日均線 (紅) 和 100 日均線 (藍)。來源：Bloomberg

4、ETF 買盤

ETF 是今年投資人最青睞的黃金投資方式，今年部位增加 870 噸。金價周一下跌後，不少人逢低買進，黃金 ETF 出現至少一年來最大流入，但周二續跌之後，有些人開始反手賣出。

ABN Amro Bank 策略師 Georgette Boele 說：「投資人轉趨觀望，如果金價持續疲軟，很快就會再次被拋售。」

ETF 資金流動。來源：Bloomberg

5、11 月大選

過去 20 年來，黃金多在美國總統大選前後上漲，而今年 11 月 3 日的大選很可能是數十年來最詭譎的一場，種種不確定性可望嘉惠金價。

現貨金價 (黑) 歷史走勢圖，綠色為美國力士總統大選。來源：Bloomberg

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