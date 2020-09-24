外資近5日買超個股
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1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、聯電 (2303-TW)、台塑 (1301-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、元大台灣50正2 (00631L-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、台塑 (1301-TW)、元大台灣50正2 (00631L-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、聯電 (2303-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、元大台灣50正2 (00631L-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、聯電 (2303-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)
5. 外資當日 (23) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、聯電 (2303-TW)、富邦VIX (00677U-TW)、聯合再生 (3576-TW)、欣興 (3037-TW)