〈永豐實股臨會〉上半年賺贏去年 選出4席董事新聘3席獨董

永豐餘消費品實業 (永豐實)(6790-TE) 今 (24) 日召開股東臨時會，永豐實今 (2020) 年上半年稅後純益達 6.41 億元，賺超過去年全年，總經理徐志宏表示，永豐實積極推新品拓展市場，除了中秋節將推出的厚棒廚紙，明年第 1 季紙品、潔品也將有新品上市；今天股臨會中也順利選出 4 席董事，並新聘三席獨董。

永豐實財務長暨發言人陳佩雯表示，去 (2019) 年度合併營收新台幣 105.49 億元，雖年減 10%，但連續三年突破百億元，且受惠產品組合轉佳，毛利率 22.38%、營益率 7.38%，優於前年的 15.48%、2.52%；去年稅後純益 4.65 億元，年增近 1.9 倍，每股稅後純益為 1.92 元。

永豐餘董事長何奕達表示，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，台灣消費者對天然清潔用品、抗菌抗病毒相關產品及家庭用紙等產品需求增加；橘子工坊研發兩年的洗淨病毒洗衣精與制菌清潔噴霧又恰巧於第 2 季上市，不但得到認證肯定，也受到消費者支持。

中國的分公司營運雖因疫情封城等因素導致營收減少，但在產品組合及銷售策略調整下，獲利成長，今年上半年稅後純益達 6.41 億元，年增 1.7 倍，已賺贏去年全年。

徐志宏補充說明，永豐實產品業績以紙品占 90% 為大宗、潔品及其他約占 10%，紙品品牌包含「五月花」、「得意」、「柔情」，以不同產品定位區隔；潔品品牌則有臺灣消費者認知天然潔品品牌第一名的「橘子工坊」及以香氛為主要訴求的「植淨美」與實惠的「得意」。

徐志宏進一步指出，永豐實積極推新品拓展市場，五月花去年推出厚棒衛生紙，去年上市才半年營收就 1 億元，今年預計成長 50%。

徐志宏表示，永豐實看準消費者的「厚」商機，於 9 月底將搭上中秋節烤肉聚餐等廚紙使用量增加的需求，推出五月花厚棒廚紙，此新品有專利的 1 張抵 4 張之高吸油與高吸水功能專利技術；明年第 1 季紙品、潔品也將有新品上市，同時，看好熟齡與寵物的趨勢，未來也將開發相關的商品提供消費者所需。

此外，永豐實今天股臨會也改選 4 席董事並選任 3 席獨立董事，4 位一般董事為永豐餘投資控股 (股) 公司代表何奕達、蔡維力、李宗純及永豐實總經理徐志宏；獨立董事則選出信磊合署會計師事務所執業會計師蘇美琍、靜宜大學化粧品科學系研究發展處研發長林智健教授及全民健康基金會副總監謝宛娟。