【野村投信】電子股Q3匯損壓力小於Q2

焦點訊息：

英特爾 (Intel) 與超微 (AMD) 先後宣布取得美國商務部核准，即日起可對華為提供筆記型電腦 (NB) 相關晶片產品。

中國商務部 9/19 公布「不可靠實體清單規定」，外界普遍解讀導火線為川普近期接連拿微信及 TikTok 開刀，以反制美國實體清單為目的。

台股連日整理，證期局表示主要受到國際因素影響，但國內基本面良好，呼籲投資人不必過度擔心。

經理人觀點：

趁美大選前震盪機會擇優布局：

台股自 8/17 華為禁令擴大起，迄今在狹幅區間內反覆震盪整理已超過一個月，許多投資人紛紛耐不住性子而選擇退場，下滑的融資餘額就是證據之一。我們重申台股在突破萬三之前的震盪不會徒勞無功，而會轉化為後市表現的養份，此時投資人冷靜下來是好事，指數箱型震盪後階梯式上漲，可讓行情更長久。

愈接近投票日，愈有機會表態上攻：

目前的主客觀因素研判，在第三季企業財報公布之前，屬於消息面利多題材空窗期，而這段時間讓全球股市持續整理的「理由」倒是不少，包括美中角力、二次疫情、選戰不確定性、美大法官金斯伯格逝世與第四輪紓困案難產等等。只是上述理由皆不致改變全球景氣逐漸復甦的事實，10 月下旬至 11 月中旬的第三季企業財報揭露期，搭配美國下任總統產生，有機會成為股市盤堅的契機。

電子股匯損壓力不大：

近期新台幣突破楊金龍防線，外界開始注意出口商第三季的潛在匯損。不過根據觀察，第三季到目前為止，新台幣兌美元升幅僅約第二季的一半，加上國內不少科技廠零組件採購早已使用美元報價，整體上已趨近自然避險，故第三季的電子股匯損應在可控範圍之內，且不會比第二季嚴重，無須過度擔心。

電子下游下半年業績可能跌破眾人眼鏡：

在居家工作、在家學習風潮下，上半年電子下游業者業績僅與去年同期持平，意味著遞延訂單會反映在第三季。有趣的是，第三季有看頭之外，此一被忽略已久的產業明年可能上演絕地翻轉，潛力可期。

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