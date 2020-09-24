〈房產〉交易熱度高 北台灣Q3新建案待售建案數大減 預售屋較吃香

據市調機構統計，北台灣今年第三季銷售中新成屋、預售屋建案數量為 1439 個，較今年第二季大減 81 個，季減幅約 5.4%，創下 2013 年以來單季減少建案量數最多的紀錄。若與去年同期相比，則減少 61 個，年減幅 4.1%。住展研發長何世昌表示，今年房市在疫情威脅之下，復甦力道出人意表。

何世昌強調，自 5 月中疫情趨緩後，因低利、資金氾濫催生出新一波購屋熱潮，買方積極進場，新建案完銷的速度快得驚人，造成第三季以致於銷售中建案數量快速降低。

何世昌進一步指出，今年國內房地產景氣上升力道超乎預期，買方考慮期縮短、出手意願快速上升，導致許多建案在短時間內就清空。不過，從熱銷案的分布來看，熱銷案大多是投資性質較高的預售屋，反觀自住性質較高的新成屋案銷售緩慢。

觀察北台灣銷售中建案數量變化，自 2013 年以來就持續攀升。到了今年第二季更衝高到 1520 個，再創歷史新高。第三季建案數刷新紀錄的原因，主要是房市受到疫情影響，4 月因「磐石艦」爆發群聚感染，國內民眾擔憂疫情復燃，4 月到 5 月上旬的房市買氣因此受到拖累，待售建案數一度衝高。但隨著疫情趨緩，5 月中下旬市況就已快速好轉，隨後建案數開始明顯下降。

北台灣三都當中，第三季以新北市銷售中建案數量減少最多，較上季少了 31 個，季減幅約 7.3%、年減幅約 8.7%。其次為桃園市，第三季建案數量降至 374 個，比上一季減少 28 個，季減幅約 7%、年減幅約 4.1%。

何世昌指出，由於台北人口大量外移，今年來淨移出 3 萬餘人，「脫北者」大舉湧進新北、桃園。除了這類輕移民的剛性需求買盤挹注外，還有口袋較深的台北投資客強勢進場，使新北與桃園兩都的建案完銷速度加快，銷售中建案數因此減少。

台北市減少的建案數量較少，第三季銷售中的建案數量仍有 218 個之多，只比上一季少了 3 個，季減幅僅約 1.4%，年減幅則約為 3.5%。台北市近期市況雖然表現不錯，但因今年供給規模實在太大，創下近 10 年新高量，以致於建案減少的數量略遜於新北與桃園。

台北市銷售中建案數量最多的行政區，前三名依序為北投（30 個）、中正（26 個）、中山（25 個）。北投區今年新開出的建案普遍順銷，但問題是還是有不少陳年舊案依然動不了，這些舊案似乎沒沾到景氣復甦的光。

新北市銷售中建案數量最多的行政區，前三名依序為淡水（56 個）、林口（54 個）、新莊（30 個）等地。桃園市則以桃園區最多，建案數高達 79 個；雖然桃園銷售中的建案數量驚人，但主因是新案源源不斷出籠，而桃園區今年來成交量、價均往上爬升，且建案數比第二季的 84 個還少。