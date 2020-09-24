【永豐期貨】台股跳空大跌逾300點 下破季線支撐

期貨走勢

台指期週四下跌 348 點至 12180 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 84.38 點，電子期逆價差擴至 - 4.35 點，金融期逆價差擴至 - 7.39 點。現貨部分，三大法人賣超 487.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1201 口至 - 9681 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1994 口至 15444 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1554 口至 - 28327 口。

週三美國聯準會主席鮑爾於聽證會上重申，經濟反彈還有很長的路要走，這可能需要加碼更多財政支援，科技股及能源股重挫成重災區，四大指數集全面黑，道瓊下跌 1.92%，標普 500 下跌 2.37%，那斯達克下跌 3.02%，費半指數下跌 2.46%，台股今天開低走低，科技及金融族群較為疲軟，加權股價指數中場趺逾 300 點，收 12264.38 點，成交量有所放大，權值股來看，台積電下跌 2.42%，收 423 元，大立光一度翻紅，但隨後無力下跌 1.3%，收 3425 元，聯發科開低走低，吐出昨日漲幅，下跌 2.76%。台股今天帶量下殺，破跌季線支撐，日 K 收連四黑，外資也持續賣超，短期頭部成形，8 月 20 日的最低點為防守重點，疫情和中美衝突等不確定因素仍在，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.98 降至 0.88。VIX 指數上漲 2.31 至 23.02。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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