金管會啟動資本市場三年大計 五大策略拚拉升直接金融占比

金管會主委黃天牧今 (24) 日親自召開記者會公布「資本市場藍圖」的基礎架構，黃天牧表示，此基礎架構將作為推動資本市場藍圖政策的指引，為達成四大推動目標，目前已先期完成五大策略及 25 重點項目的藍圖架構，計畫預計為期三年，黃天牧強調，希望藉此提升直接金融的占比，讓台灣資本市場有更好的表現、挹注經濟更好的動能。

黃天牧表示，今天公布的「資本市場藍圖」架構，包括設置新創業者掛牌的創新板、債券的永續板、優化初次掛牌（IPO）及後續募資（SPO）條件、提升外資投資的便利度、打造友善稅制等，共五大面向 25 個項目。

黃天牧進一步指出，9 月下旬就會與證交所、櫃買中心、集保公司、期貨交易所、證基會及投保中心等周邊單位召開策略工作小組召開策略工作小組會議，研議具體措施內容及推動時程，預計今年底完成資本市場藍圖推動方案，以達到落實「永續發展、普惠金融、提升競爭力及投資人保護」的四大目標，各項具體措施以 1 至 3 年為完成期限，且會滾動式檢討。

策略一、強化發行市場功能，支援實體經濟發展: 包括設置創新性新板、優化 IPO 及 SPO 募資相關規範、強化上市櫃公司的監理及優化資訊公開、強化證券市場專家的責任與管理及提升審計品質等 5 項。

其中，優化 IPO 及 SPO 募資部分，證期局長張振山表示，將檢討修正上市櫃審查相關規定，以吸引優質企業申請上市櫃。同時也會檢討放寬公開發行公司募資 (SPO) 的相關規範，以支持實體經濟發展，並研議開放發行新股採總括申報制的可行性。

張振山表示，屆時將帶來三大效益，分別為：1. 解決企業籌資困難，促進企業成長。2. 將市場過剩資金導引至資本市場。3. 提供生技及新創等事業更為彈性的資金籌措方式。

策略二、活絡交易市場，提升效率及流動性：包括推動盤中零股交易、規劃股票造市者制度、精進交割結算基金制度、提升交易資訊透明度及投資人風險控管能力、打造友善稅制等 5 項。

其中，盤中零股交易部分，預計於今年 10 月 26 日上線實施，張振山表示，到時候會緊密觀察交易狀況，精進盤中零股交易措施，以增加年輕人及小資族群買賣零股的便利性，滿足投資人於普通交易時段買賣零股的需求。

而台股造市者制度預計明年 6 月實施，張振山表示，藉由造市者可提振優質低流動性股票的交易性，且實施後會評估調整造市標的篩選標準，及參加對象資格條件等項目，將有助再吸引其他市場參與者投入，帶動整體市場動能。

策略三、吸引國內外資金參與，提高市場國際能見度：包括提升外資投資便利性及效率、推廣臺股市場與強化國際合作、強化投資人保護與教育宣導、持續吸引國內資金投入臺股市場、爭取國內期貨結算機構被認可為合格集中結算機構 (QCCP) 以因應 Basel III 實施等 5 項。

為了提升外資投資的便利性，金管會將提供友善英文資訊查詢環境及精進英文資訊揭露，建立電子化作業平台及無紙化環境。此外，也將新增期貨市場夜盤交易商品，並研議外資投資 ETN 及承作槓桿保證金契約交易。

策略四、提升金融中介機構市場功能及競爭力：包括結合金融科技實力，推動數位轉型及監理科技、因應國際趨勢推動證券商發展投資銀行業務、推動投信投顧事業擴大業務發展、促進期貨業業務發展、提升市場資安防護能力、培育金融專業人才等 6 項。

其中，推動證券商發展投資銀行業務部分，考量國內證券商業務過度集中於經紀業務，產品差異化不大，因應國際主要資本市場重視 ESG 及高齡社會等發展趨勢，未來將研議推動發展更多元投資銀行業務，並鼓勵證券商發行 ESG 相關商品，及協助上市櫃公司投入 ESG、發行綠色債券。此外，還將研議開放證券商經營「孳息他益型有價證券信託」的可行性。

策略五、鼓勵金融創新與多元金融商品之發展：包括設置永續板、擴大資產管理業務規模、建置店頭衍生性商品集中結算制度、推動證券期貨業多元金融商品發展等 4 項。

金管會表示，為了活絡我國不動產證券化市場，REIT 擬改採信託架構及基金架構雙軌並行，使 REIT 營運架構更具彈性。