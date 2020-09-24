〈安碁資訊法說〉海外布局發酵 下一步搶攻馬來西亞、菲律賓市場

資安服務廠安碁資訊 (6690-TW) 近年持續擴大布局東南亞市場，陸續進軍泰國、印尼市場與當地電信、合作夥伴成立資安聯盟提供顧問服務 (SOC)，總經理吳乙南今 (24) 日表示，目前正評估往馬來西亞、菲律賓市場布局，看好東南亞資安市場發酵。

據了解，安碁資訊去年泰國市場營收約達逾新台幣 400 萬元，整體海外營收占比約 0.6%，今年 8 月也進一步攜手印尼 ASABA Computer Center，拓展印尼市場，泰國、印尼海外市場營收可望達逾 600 萬元，年增近 5 成。

吳乙南表示，安碁資訊先選擇布局泰國、印尼市場，主因泰國市場與台灣相近，加上集團母公司宏碁 (2353-TW) 提供資源，而印尼則是因培育出不少亞洲前十大獨角獸公司，未來電商發展可期，目前也規劃前進馬來西亞、菲律賓等東南亞國家，但受疫情影響，進度稍有遞延。

吳乙南進一步指出，海外布局會採與當地夥伴合作模式進行，主因是部分資安服務涉及國家安全限制，安碁資訊無法切入，但若與合作夥伴合作，便可由安碁資訊提供相關服務指導，由合作夥伴執行，目前泰國、印尼市場均採此模式。