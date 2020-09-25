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〈美股盤後〉美股搭雲霄飛車 美眾院推2.4兆美元新刺激法案 

鉅亨網編譯羅昀玫
美股搭雲霄飛車，開低走高又回落。 (圖片：AFP)
美股搭雲霄飛車，開低走高又回落。 (圖片：AFP)
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週四 (24 日) 美股歷經雲霄飛車的動蕩日，美國的失業救濟人數仍居高不下，華爾街開盤走低。

隨著美國兩黨期望重啟紓困案談判，新屋銷售數據優預期，科技股起飛、金融股衝高，但尾盤蘋果和微軟回吐部分漲幅，科技股漲勢有所減弱，美股四大指數小幅收紅。

(圖片：AFP)
道瓊 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

美國財政部長梅努欽計畫與眾議院議長佩洛西恢復談判，以消弭雙方在新一輪經濟刺激方案上的分歧。

據多位民主黨員透露，眾議院民主黨正準備推出一項規模 2.4 兆美元的刺激法案，包括失業救濟、小企業貸款及航空紓困。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3190 萬例，死亡數突破 97.7 萬例。美國累計確診超過 693 萬例，累計死亡數超過 20.1 萬。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 52.31 點，或 0.20%，收 26,815.44 點。
  • 標普 500 指數上漲 9.67 點，或 0.30%，收 3,246.59 點。
  • 那斯達克指數上漲 39.28 點，或 0.37%，收 10,672.27 點。
  • 費城半導體指數上漲 20.73 點，或 0.97%，收 2,147.42 點。
道瓊走勢圖 (圖片：investing)
標普所有板塊僅醫療保健類股收黑。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.03%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.66%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.96%；臉書 (FB-US) 上漲 0.20%。

道瓊成分股以高盛領漲。高盛 (GS-US) 上漲 4.83%；波音 (BA-US) 下跌 3.39%；Nike (NKE-US) 下跌 1.86%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.12%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.02%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 1.46%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.70%；美光 (MU-US) 上漲 1.85%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.76%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.47%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.96%。

焦點個股消息

電動卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 下跌 9.69%。投行 Wedbush 分析，該公司受到關鍵賣空報告和創始人辭職影響，股票風險太大，無法持有

瑞銀報告稱，大選前後的潛在動盪可能會增加高盛的交易收入，高盛 (GS-US) 上漲 4.83%。

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 亞馬遜新型飛行居家安全無人機 Ring Always Home Cam (圖片：digitaltrends)

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.66%。該公司新品發布會上推出兩款新 Fire 電視產品、全新的 Echo Show 語音助手產品，以及 Ring Always Home Cam 的小型居家安全監控無人機。

經濟數據

  • 美國上週 (9/19) 初領失業金報 87 萬人，預期 85 萬人，前值自 86 萬人上調至 86.6 萬人
  • 美國上週 (9/12) 續領失業金報 1258 萬人，預期 1227.5 萬人，前值自 1262.8 萬人上調至 1274.7 萬人
  • 美國 8 月新屋銷售年化總數報 101 萬戶，預期 88 萬戶，前值 90.1 萬戶
(圖片：AFP)
(美國初領失業金人數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾稱，經濟反彈還有很長的路要走，這可能需要加碼更多財政支援。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 稱，我比大多數人都更加樂觀，儘管他承認下行風險潛伏。

投行 Jefferies 首席財務經濟學家 Aneta Markowska 寫道：「第四輪刺激法案的可能性非常小，儘管仍有可能，但今年不發生的風險很高。如果沒有它，我們預計經濟將在第四季遭遇重大減速。」

Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 分析：「初次申請失業金人數是目前最重要的高頻率的重點數據，沒有達到預期，而且每週都在上升。

Dennis DeBusschere 稱，隨著 Fed 不斷強調貨幣政策無效並乞求財政支持，這削弱聯準會的可信度。

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