英國「就業支持計畫」11月上路 盼避免大規模裁員危機

強生政府頒布最新疫情限制措施加上現有薪資補助方案即將到期，引發大規模失業擔憂，對此，英國政府週四 (24 日) 宣布一項就業支持計畫，預定 11 月上路，盼為飽受疫情所苦的勞動力市場挹注更多能量，避免裁員危機。

英國財政大臣 Rishi Sunak 宣布最新「就業支持計畫」(Job Support Schem)，在計畫運作下，員工工時必須至少為正常工時的三分之一，企業必須負責支付這三分之一的薪資，剩餘三分之二則由政府和企業主共同分擔，意味著員工將獲得 77% 薪資保證。

就業支持計畫將自 11 月展開，為期 6 個月，補助水平將根據員工的正常薪資計算，每月最高為 697.92 英鎊。

此外，Sunak 還宣布，將旅遊和餐飲業的增值稅率減免計畫順延至明年 3 月 31 日。英國政府此前宣佈，將餐旅業的企業增值稅率自 20% 降至 5%，Sunak 表示，延長增值稅減免預計將花費 8 億英鎊。

先前宣布政府貸款計劃的最終申請期限，也將延後至 11 月底，還款期限則自原先的 6 年拉長至 10 年，以減輕企業還款負擔。

Sunak 表示：「如今英國經濟面臨長期調整，我無法挽救每項業務，無法挽救每項工作，沒有任何財政大臣能夠做到，我們能夠且必須要做的是處理企業和員工面臨的現實問題。」

為遏制疫情傳播，英國首相強生 (Boris Johnson) 週二 (22 日) 宣布最新防疫限制措施，嚴格管控酒吧、餐廳的營業時間，並呼籲民眾盡量在家上班。英國週三 (23 日) 新增 6178 例確診，較週二增加 1252 例，累計確診病例超過 41.2 萬例。

摩根大通 (JPMorgan) 首席歐洲、中東和非洲市場策略師 Karen Ward 表示，現在談論新冠病毒如何改變消費者行為仍為時過早，因此我們很難確定新的就業計劃是否仍無法避免資源重新分配。

Ward 解釋：「近期情況顯示，消費者希望在安全情況下重返旅遊或休閒活動，疫苗有效的消息可能隨時都會傳出，這將會使我們重獲新生」。

儘管認同 Sunak 的就業支持計畫，將減少失業帶來的經濟下行風險，Ward 認為其他風險的威脅依舊存在。「我們不知道新發布的限制措施是否能確實抑制疫情，最重要的是，在尚未和歐盟達成充分貿易協議的情況下就結束這一年，可能為英國企業帶來更多挑戰。」