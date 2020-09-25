佩洛西抨擊川普拒絕承諾權力和平過渡 

美國總統川普拒絕承諾，2020 年大選中敗選會和平轉移權力，美國國會週四 (24 日) 予以抨擊與反駁。

隨著新冠大流行促使許多州對郵寄投票規定做出巨大變革，2020 年的大選已成為黨派角力戰場。

週三川普於記者會上被提問，能承諾如果敗選後權力會和平移交嗎？川普回應：「我們必須看看會發生什麼？你知道的，我一直在強烈抱怨選票的問題。郵寄投票是一場災難。」

眾院院長佩洛西回應：「我們希望和平轉移權力。甚至不該問這個問題，這 (川普的想法) 是非常可悲的。」

佩洛西稱：「這件事 (川普總統在敗選後拒絕承諾和平移交權力) 不足為奇，因為他鄙視科學和法治，但我對美國人民有信心，川普不會因此而逃脫懲罰。」

拜登競選團隊回應，美國人民將決定這次選舉。而美國政府完全有能力將入侵者趕出白宮。

幾名共和黨人在推特上的聲明中重申和平轉移政權，不過他們並未批評川普，也沒有直接談到他的言論。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾週四推文稱：「11 月 3 日勝選者將於 1 月 20 日宣誓就職，就像從 1792 年以來每四年一次一樣，將有序地和平過渡。」

白宮新聞秘書 Kayleigh McEnany 週四稱，川普總統將接受自由公正選舉的結果。白宮發言人 Tim Murtaugh 回應，川普總統被問到這個問題的前提是假設他會輸，當然他不同意 (這個結果)。