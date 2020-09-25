〈能源盤後〉供應趨緊 支撐原油連3日收高 唯恐需求轉疲 漲幅不大

週四 (24 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美國原油供應量趨緊的跡象支撐，儘管市場仍持續擔憂新冠病例持續增加將會導致能源需求轉疲。

原油已經連續第三日收高，但漲幅一直不大，所以本週價格仍處於下跌。價格期貨市場高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「油價需要一點刺激，可能是 Fed 新一輪刺激方案，也可能是新冠疫苗，或者是 OPEC + 減產遵循率，說不定只要度過 9 月這個颶風和暴風雨重創供需面的季節就行了。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 38 美分或近 1%，收每桶 40.31 美元，盤中低點達 39.12 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 17 美分或近 0.4%，收每桶 41.94 美元。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「毫無生氣的原油價格和令人驚恐的煉油利潤呈現出需求復甦步履蹣跚的樣貌，尤其是新增 COVID 確診人數又開始上升。但幸運的是，OPEC 供應緊繃且美國第四季和 2021 年供應進一步減少，這點應可以提供一些抵銷的力量。」

EIA 週三公布，上週 (9/18 止) 美國原油庫存下降 160 萬桶，為連續第二週下降，但下降程度遠不及分析師預期的 400 萬桶。

此外，EIA 也公布當週汽油供應量減少 400 萬桶、蒸餾油庫存下降 340 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.1957 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.1167 美元。

Flynn 表示，「美國原油供應量持續下降，且煉油廠處境艱困，這表明供應正在平衡，這還表明，進入冬季並脫離煉油廠維修季後，我們應可看到油價觸底並反彈上漲。」

「儘管美政府處於僵局，但石油需求應該會恢復，我們會迎接全球平衡的市場，這終將推升價格。但新冠疫情如果帶來大規模的封鎖關閉措施，就會對此預期造成威脅。」

與此同時，天然氣期貨週四連續 2 日上漲，係因美國 EIA 公布上週 (9/18 止) 國內供應量增加 660 億立方英呎，不及分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期上週天然氣供應量增加 770 億立方英呎。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.8% ，收每百萬 Btu 2.248 美元。

這 2 日天然氣漲幅合併近 23%，根據道瓊市場數據，此為天然氣最前月契約自 2018 年 11 月以降，連 2 日最大漲幅。