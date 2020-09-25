2018與2020年熊市預言家：疫情重燃將讓美股進入「滾動熊市」第二階段

近期第二波疫情隱憂升高導致股市連日走跌，投資人情緒漸趨不安，曾預測 2018 年與 2020 年美股崩跌的熊市預言家 Yves Lamoureux 表示，第二波的新冠肺炎疫情來襲將導致股市再次大幅回檔。

準確預測 2018 年底崩跌的 Lamoureux & Co. 總裁 Yves Lamoureux ，原本預言接下來到 2022 年間將出現三階段「滾動熊市」(rolling bear market)。他 3 月中旬說，市場底部即將來臨，隨後標普 500 指數也在同月 23 日觸底，之後展開反彈，這是第一階段。

近日，Lamoureux 對財經網站 MarketWatch 表示：「第二波來臨，富豪現階段不斷 (靠股票) 牟利，投機行為充斥市場，我認為股市將再次下滑。」

他說，這波拋售緩慢展開，並延續到 2021 年。之後會出現一波強勢反彈，至於最後一波跌勢，或許會在接近 2023 年時出現。

對於如何因應第二波熊市，Lamoureux 認為可以投資「特殊目的收購公司」 (SPAC) 作為防禦，也就是俗稱的借殼上市公司，這些企業股價多落於 10 美元區間，對於大盤下修較不受影響，能將其作為防禦性資產。

SPAC 是透過 IPO 募資以收購或合併其他公司的企業，通常在上市兩年內採取行動。

Lamoureux 透露自己鍾愛自駕車，而自己目前持股最多的 SPAC 是新自駕車企業 GMHI(GMHI-US)。GMHI 上個月同意和自駕技術新創 Luminar 同意和 GMHI 合併上市。

此外，Lamoureux 警告，市場上很少人注意到通縮 (deflation) 的問題，他指出機器人逐漸取代技術員工、綠能興起降低原油價格，以及近 20 年不斷的不動產價格這三個因素，將改變未來通膨的走勢，並認為此一威脅的影響將大於新冠肺炎衝擊。