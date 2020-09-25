表現落後 歐股能否逆轉勝？

今年以來，美國股市小幅上漲 1.56%，歐洲股市下跌 14.19%，兩者差距超過 15%。歐洲貨幣政策與財政政策刺激力道不輸美國，且兩者經濟數據也都在轉佳，為何歐洲股市表現卻遠遠落後美國股市。在美國大選逼近且不確定性急遽升高的當下，歐洲股市有機會跟上並超過美國股市表現嗎？

1. 美國股市科技類股集中度較高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與道瓊歐洲 600 指數，今年以來表現採 MSCI 世界各類股指數，資料日期: 2020/9/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 3 月下旬至 7 月底前，其實歐洲與美國股市走勢相仿，兩者表現差距大致都在 2% 以內。但從 7 月底以來，歐洲股市陷入震盪整理，美國股市則延續先前漲勢，兩者差距才擴大至目前的 15%。而兩者表現拉開的關鍵就出在類股組成，美國股市在科技類股比重高達 22.8%，遠高於歐洲股市的 7%（若加計分類在電信服務的 Google、Netflix、FB 與非必需消費的 Amazon，科技類股權重高達 34%）。歐洲類股比重較高的類股則為必需消費、工業、原物料、公用事業與能源類股，這些類股扣除公用事業後的共同點便是偏向週期類股，需確定步入新一輪景氣循環後，才會開始有好表現。

2. 歐洲股市表現與貨幣強弱反向

歐洲股市有較高比重在必需消費、工業等類股上，帶來的影響便是貨幣強弱會對股市帶來影響。貨幣貶值將促使產品外幣計價價格降低，有助提高出口競爭力；企業海外營收換回歐元時，也會受益於歐元貶值，讓財報更好看。從下圖可清楚看出，美國股市與歐洲股市近一年表現差距與歐元兌美元近一年表現走勢相仿，當歐元兌美元貶值時，歐洲股市表現就會領先美國股市。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與道瓊歐洲 600 指數，資料日期: 2020/9/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 歐洲央行暗示，歐元不應繼續走強

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

歐元兌美元從年初的 1.08 升值至目前的 1.17，升值幅度超過 8%，造成歐洲進口物價年增率下滑。9 月以來，歐洲央行總裁拉加德已就歐元匯率表示過兩次意見。第一次提出較強的歐元將壓抑物價，歐洲央行會更難達成通貨膨脹率的目標，之後又說將把歐元匯率納入貨幣政策制定時的考量因素中。歐洲央行不想直接干預匯率市場，但拉加德的發言，等同暗示若歐元進一步升值並導致通貨膨脹率預期下滑，歐洲央行可能會透過增加貨幣供給，迫使歐元貶值。若歐元兌美元停止走升，將有助於歐洲股市表現。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

避政治風險，美股轉歐股基金

考量到美國總統選舉可能帶來的不確定性與風險，可適度調降美股基金佔整體資產配置權重，轉往經濟數據在轉佳但股市漲幅仍較落後的歐股基金，等到選舉結果確定，再考慮是否提高美股配置比重。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德歐洲基金 A2

>> 安聯歐洲成長精選基金 - AT 累積類股 (歐元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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