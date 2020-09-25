東南亞國家公債拍賣需求減弱出現流標 第四季恐更不順

最近東南亞國家公債拍賣的認購需求下降，顯示第四季對東南亞國家債券市場來說將是艱難的一季。

在投資人尋求收益高於該國準備支付的收益下，印尼和馬來西亞公債拍賣價格已降到至少五個月新低，過去一個月來，菲律賓公債拍賣兩度出現流標。東南亞國家中，第二波疫情擔憂升高，資金尋求避風港的需求上，只有泰國發售公債逆勢而上。

印尼、馬來西亞公債拍賣的超額認購比率較以往大減，泰國則逆勢而上。(來源：Bloomberg)

歸結東南亞國家公債標售情形不佳的原因，主要是當地投資者預期今年訂單快要出貨完畢、降息周期即將結束、債務貨幣化的幽靈以及政治風險再現等。

從總體上看，這些事態發展表明，在冠狀病毒最初爆發之後，東南亞債券的漲勢似乎已經結束。如果認購債券的需求不斷下降，恐怕會隨著第四季經濟下滑，公債拍賣更難見佳績。

以下是東南亞四個主要國家近期公債拍賣的概況：

印尼

本周印尼公債拍賣的需求下滑至 4 月以來的最低水平，意味近幾個月在岸投資人的支撐力道正在減弱。9 月以來，全球基金再次成為印尼債券淨賣家，9 月淨流出 3.5 億美元，為 3 月拋售 75 億美元資金後的新高，外資持有公債比重已從 1 月的 39% 降至 28%。

馬來西亞

馬來西亞央行今年連續四度降息，本季公債在新興市場中表現最好，但九月維持利率不變，最近兩次拍賣 7 年期和 20 年期公債的需求降至今年最低水平，恐怕意味著投資人認購意願可能已經達到頂峰。

菲律賓

市場對政府提高赤字上限擔憂下，公債殖利率已從 8 月創下的低點攀升，在岸投資者要求更高的債券銷售收益率，以彌補不斷上升的風險。8 月 25 日的公債拍賣中流標後，周二 10 年期債券再度流標。

泰國

受命挽救經濟的財政部政上任不到一個月請辭以及反政府抗議活動日漸增多，提振了公債的避險需求，9 月 9 日的公債拍賣超額認購比達 3.91 倍的，一周後的公債拍賣超額認購比為 3.95 倍，均遠高於今年平均的 2.5 倍，市場對央行再次降息的預期也為債券提供了支撐。