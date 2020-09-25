阿斯利康與歐盟達成協議 將獲部分法律獨家豁免權

據路透社 (Reuters) 引述歐洲官員報導，疫苗開發商阿斯利康 (AstraZeneca) 以較低疫苗價格與歐盟簽訂相關副作用賠償金專屬豁免協議，據悉其他藥商如賽諾菲 (Sanofi) 的合約中並未有相關協議。

隨著疫苗研發藥商倉促推出疫苗，近期副作用引發的責任歸屬也成議論焦點，對此，一名消息人士向路透社表示，阿斯利康為減輕法律責任風險，其藉由較低疫苗價格與歐盟簽訂一項保密協議，使阿斯利康僅需支付一定的法律費用，並與歐洲政府共同分攤。

消息人士進一步說到，協議中有對副作用進行狹義的定義，使該藥商能可縮小賠償的可能性，但阿斯利康仍須對其研發的疫苗負責，歐盟僅就其中疫苗發生意外副作用時，才同意分擔賠償費用。

此外，內部消息人士也提到，若企業開出較高的疫苗價格，他們便不會提出這樣的協議，據悉，相對於阿斯利康，疫苗開價較高的賽諾菲也確實並未獲得人和責任豁免協議。

阿斯利康於 8 月與歐盟簽訂疫苗購買協議，約定歐盟支付 3.36 億歐元向阿斯利康取得 4 億劑疫苗，阿斯利康也同意以 2.5 歐元的成本販售疫苗。而該秘密協議為日前阿斯利康發生受試者發生神經系統問題前所簽訂。

針對此消息，阿斯利康、賽諾菲，以及歐盟皆拒絕回應。